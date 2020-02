Alafarpe: Sin genéricos intercambiables, existe el riesgo que no surtan efecto

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó una lista de 31 medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional (DCI) que farmacias y boticas privadas en el país deben tener en stock de manera obligatoria, como parte del reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2019.

Sin embargo, hubo críticas porque ninguna de las medicinas consideradas es “intercambiable”, es decir, no se ha comprobado que el medicamento sea terapéuticamente equivalente al producto de referencia (medicamento innovador) y que puede ser intercambiado con este en la práctica.

A esto se suma que, según fuentes del sector de medicamentos, los laboratorios cerraron en rojo el 2019, porque los genéricos golpearon las ventas farmacéuticas (ver página 4).

Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe, consideró que hasta que no se valide la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos, empezando por los de la lista del Minsa, podría existir el riesgo que no surtan efectos positivos en la salud.

“Si aún no se implementa el reglamento de intercambiabilidad, potencialmente podríamos estar cayendo todos los ciudadanos en el riesgo sanitario de adquirir un medicamento en alguna botica o farmacia que no surta el efecto terapéutico en la enfermedad que se tenga, que no cure, que tenga un nivel de toxicidad mayor. El hecho de que no me cure me genera un costo mayor (…)”, remarcó.

Intercambiables

El Ejecutivo ya había publicado un Decreto Supremo (N° 024-2018) que aprueba el reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos. Sin embargo, la normativa incluye siete moléculas, las que no forman parte de la lista de 31 medicamentos del Minsa.

Si bien, hasta ahora solo existen en el Perú dos medicamentos intercambiables (Ceftriaxona y Ciclosporina), de las siete moléculas mencionadas todavía quedan pendientes que ni siquiera consideran la lista obligatoria para las farmacias y boticas privadas.

Hoy, el Gobierno viene realizando una campaña publicitaria sobre medicamentos genéricos, donde se afirma que estos son de igual calidad que los de marca (ver vinculada). Pero esto tiene cuestionamientos.

“La fenitoína sódica aparece en el Observatorio de Calidad (de Digemid) con observaciones (…) La observación crítica habla de una disolución del principio activo deficiente, es decir, que el nivel del compuesto no llega al límite establecido para que sea efectivo, que tenga eficiencia terapéutica de igual modo que el innovador… y el medicamento está en el listado del Minsa”, agregó.

Flores señaló que el Perú no debe descartar que los estudios de intercambiabilidad realizados a un medicamento por una entidad en un país de alta vigilancia sanitaria puedan aceptarse, dándole más seguridad al consumidor.

Agregó que tendrán una reunión técnica con Digemid la próxima semana, donde buscarán que en el reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos puedan incorporarse nuevas moléculas, sobre todo las de la lista del Minsa.

La distribución

Para Abel Salinas, exministro de Salud, el reciente decreto de urgencia sobre medicamentos genéricos debe complementarse con un impulso a potenciar y desarrollar las capacidades de Digemid; es más, recomendó que se debería convertir en una oficina nacional reguladora y supervisora de medicamentos, con miras a ser autónoma en el futuro.

Además, consideró que siendo el sector público el principal distribuidor de los medicamentos, debería procurar que las farmacias de sus hospitales estén abastecidas. Para ello, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) podría ser un operador mixto. Es decir, que participe un capital privado para que se encargue de recibir, almacenar y distribuir los medicamentos.

Cifras

419.2

millones de soles se han asignado este año para la compra de medicamentos.

Para recordar

Revisión de la lista de medicinas

Análisis. Carmen Ponce, directora ejecutiva de Digemid, refirió que ya tienen en el radar evaluar la lista de los 31 medicamentos genéricos. Dicho análisis podría iniciar en julio y culminar en agosto o setiembre. “Estos ajustes pueden ser para arriba, para abajo, o realizarse algún cambio”, remarcó.

Hay que recordar que el 6 de marzo culmina el periodo de fiscalización orientativa para que farmacias y boticas, y cualquier establecimiento privado, cumplan con la venta del listado de genéricos.

PCM: Pueden ser hasta cinco veces más baratos que las medicinas de marca

A pesar de que los 31 medicamentos que figuran en la lista del Ministerio de Salud (Minsa) no son intercambiables con los innovadores, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) –a través de la Secretaría de Comunicación Social– subrayó que los medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional (DCI) son de calidad, eficaces y de bajo costo.

Dicha secretaría agregó que los medicamentos genéricos en DCI puede ser hasta cinco veces más baratos que un medicamento de marca.

“La diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas pueden ser tratadas de manera eficaz y segura con medicamentos genéricos que, además, son más económicos que los de marca”, señaló en su canal digital “Ciudadanos”.