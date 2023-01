LEA TAMBIÉN Adiós a la urea: el dinero que se deberá entregar a Direcagro tras cancelarse adquisición

La cual asciende al 2% del monto total contratado (US$ 25.5 millones) que equivales a US$ 510,000 aproximadamente. ¿Cuál es la respuesta de Agro Rural?

Mirbel Epiquién Rivera, director ejecutivo de Agro Rural, afirmó a Gestión que está devolución se hará aunque no precisó el tiempo que tomará ya que está a la espera de que la empresa oficialice su solicitud (para la devolución de la caución).

“La resolución que define todo el proceso (de compra de urea) -que está en la web- indica, en una de sus disposiciones, que se devuelva la garantía. Si se va dar . Solo tienen que presentarlo formalmente (la solicitud para la devolución del dinero) la que tomará su tiempo con el banco, por los términos financieros”, apuntó el funcionario.

“Demorará días”, agregó sobre el retorno del dinero puesto en garantía por Direcagro.

El funcionario consideró que un factor que jugo en contra del cuarto intento por comprar urea desde el Estado fue el tiempo: ya que el DU 013-2022 que da luz verde a su adquisición caducaba el 31 de diciembre del 2022 a lo que suma que -ahora- ya no hay la “urgencia” de contar con urea. “La urgencia desapareció”.

“Esto (la cancelación de la orden de compra para urea) obedece a una seria de factores entre ellos el tema presupuestal, claro está, recordemos que este proceso nació como una urgencia, cuando el mercado de la urea a nivel mundial estaba un crisis y en Perú (tras la guerra Rusia con Ucrania) no había dónde comprar. Es en ese contexto es que se genera este DU para comprar urea. Ahora la situación es diferente. El mercado de la urea de alguna manera se ha regularizado y ya se puede comprar la urea. Los precios también han bajado considerablemente”, explicó.

“Ese presupuesto (S/ 348.8 millones para la compra de urea) se generó en el marco del DU que finalizaba el 31 de diciembre. Por lo tanto, teniendo ya dentro del Estado otro mecanismos para proveer de urea a los productores (como el Fertiabono, que es la entrega de un subsidio), insistir en otro DU, que ha estado cambiándose más de dos veces, era como forzar la situación presupuestal, incluso estábamos violando la ley de presupuesto público. Al momento de la absolución de controversias (con Direcagro ) el presupuesto existía”, agregó.

Epiquién Rivera anotó que no se pudo entregar la carta de crédito, que estaba solicitando la empresa paraguaya ya que, tras la absolución de controversias, el tiempo se “acortó” ya que “se tenía que plasmar en una adenda los acuerdos cuando el año fiscal ya estaba terminando. Se ha tomado demasiado tiempo, tal vez si las gestiones anteriores hubieran acelerado el proceso, tal vez hubiéramos cumplido con los plazos”.

¿Se va insistir con la compra de urea? Al respecto, el director ejecutivo de Agro Rural dijo que ya no habría un quinto proceso para compra de urea. “No tiene sentido, ya que el mercado fertilizantes ya se regularizó y los precios están bajando, por lo tanto no tiene sentido hacerse una licitación”.

Direcagro: nos sentimos estafados

El representante legal de la empresa paraguaya Direcagro, Pablo Leguizamon, mostró su molestia con Agro Rural por la forma en como se canceló la orden de compra.

“Hoy (ayer) enviamos formalmente a Agro Rural la solicitud para la devolución del dinero de la garantía. Todavía no tenemos novedades. Incluso estamos solicitando al secretario general una reunión con la ministra Paredes (del Midagri) y tampoco nos han dado una respuesta. Lo que le solicitamos es continuar con el proceso ”, comentó a este diario.

El empresario volvió a mostrar su extrañeza por la forma en cómo actuó el Estado peruano ya que -recordó- de acuerdo a las bases del concurso está (compra de urea) se podría dar de baja, pero en la etapa de negociación y antes de mandar la compra.

“Lo que tenían que hacer (Agro Rural) era remitir la carta de crédito. Tenemos toda la documentación para ir a un juicio y reclamar una suma millonaria. Lo que estamos solicitando es conversar con la ministra Paredes para continuar con el proceso”, puntualizó.