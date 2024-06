El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes indicó que las conversaciones con el Consorcio Natividad, encargado de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero continúan, por recursos adicionales.

Si bien el monto inicial del contrato es de US$ 427 millones, el consorcio –recordó el ministro– ha pedido US$ 193 millones adicionales para compensar el impacto de la inflación. Para Pérez Reyes, esto no se puede reconocer porque el contrato es “de a suma alzada, a todo costo”.

Por ello, mencionó que esto debería verse en el marco de un proceso de arbitraje. “Le hemos dicho que bajo el contrato de suma alzada, no se pueden reconocer esos argumentos, más allá de si son válidos. Lo que estamos conversando con ellos es si esto lo podemos resolver en el marco de una solución arbitral, en un tribunal arbitral, de forma que tengamos un espacio de solución”, expresó en Canal N.

El titular del MTC estima que en este primera etapa de conversación previa (que se denomina DAB, siglas en inglés de la Junta de Resolución de Disputas) el arbitraje demoraría unos 120 días.

Obras continuarían

Pese al arbitraje las obras continuarían, debido al marco del contrato. Una de las salidas que plantea Pérez Reyes es que a Natividad se le reduzca el alcance de la obra y sea un tercero quien haga las obras que complementarias.