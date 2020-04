El Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (ADEX) manifestó su preocupación por las pérdidas económicas de hasta el 40% en los cultivos de cacao, por los efectos del coronavirus y la cuarentena. Esta situación afecta a más de 100,000 familias que producen cacao –de cooperativas y agricultura familiar– de 16 regiones del país.

Las pérdidas se deben a que gran parte de los trabajadores que cosechan el cacao no pueden movilizarse desde sus regiones, lo que origina la sobremaduración del grano. Como resultado, se perderá mucho cacao en los árboles y la calidad de las cosechas será mala, debido a que una gran parte será germinada con defectos.

Las familias cacaoteras asumieron el compromiso de tomar todas las medidas sanitarias a fin garantizar la salud de los trabajadores.

Además, los precios en la bolsa de New York registran caídas desde inicios de año, de US$ 2,948 la tonelada el 7 de febrero hasta US$ 2,200 en la actualidad. En tanto, se espera otra caída de los precios en Europa en la publicación que se emitirá esta semana.

El año pasado, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) dio a conocer que la producción de cacao generó 11 millones de jornadas, beneficiando así a más de 100,000 familias dedicadas a la agricultura familiar y de cooperativas.

ADEX informó que el sector cacaotero exportador genera 30,000 empleos adicionales indirectos, entre los sectores de bienes y servicios (envases y embalaje, transporte, seguridad, seguros y otros).

Estimó que en la actualidad existen alrededor de 200,000 hectáreas de cacao en 16 regiones. Las principales son siete: San Martín, Junín, Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y Ayacucho.

En vista de la situación, ADEX plantea que el Gobierno incremente el drawback para paliar los daños que sufre este sector.

La Gerencia de Agroexportaciones de ADEX informó que en el primer bimestre del año, antes de la cuarentena, la exportación de cacao en todas sus presentaciones (grano, manteca, chocolate, en polvo, pasta y fresco) sumó US$ 36 millones 659 mil, lo que representó una caída de 2% con respecto al mismo periodo del 2019.