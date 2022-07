En Estados Unidos, la encuesta a gerentes de compras de S&P Global en julio mostró que la actividad comercial se contrajo por primera vez en más de dos años. En la eurozona, el índice compuesto registró su peor lectura desde los cierres por la pandemia de principios de 2021. Las cifras de Japón y Australia también se deterioraron en el mes, aunque se mantuvieron en territorio expansivo.

Bancos centrales en todo el mundo están elevando agresivamente las tasas de interés en un intento por controlar la desenfrenada inflación. Esta semana, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés por primera vez en más de una década, y se espera que la Reserva Federal aumente las tasas en otros 75 puntos básicos la próxima semana.

El creciente costo de la vida —desde los alimentos hasta la gasolina y el alquiler— ha mermado la capacidad de los consumidores para seguir gastando en bienes y servicios. El desafío de enfriar la economía lo suficiente como para contener la inflación, pero no tanto como para caer en recesión, se está volviendo cada vez más difícil.

Algunos informes de resultados en EE.UU. apuntan a una desaceleración. El viernes, Snap Inc. reportó decepcionantes ventas luego de que los anunciantes redujeran sus presupuestos, una tendencia que la compañía atribuyó a la incertidumbre económica generalizada. Twitter Inc. mencionó preocupaciones similares ante la caída de sus ingresos. El proveedor de servicios inalámbricos Verizon Communications Inc. recortó su pronóstico, lo que se suma a las preocupaciones de que los consumidores se están retirando.

La actividad del sector de servicios en EE.UU. se contrajo a su nivel más bajo desde mayo de 2020. Excluyendo los primeros meses de la pandemia, la cifra de julio fue la más débil en los registros desde 2009.

“La fabricación se ha estancado y la recuperación del sector de servicios tras la pandemia ha dado marcha atrás debido a que el impulso de la demanda acumulada se ha visto eclipsado un aumento del costo de vida, tasas de interés más altas y un creciente pesimismo en torno al panorama económico” en EE.UU., dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence.

Por su parte, Europa también experimentó caídas tanto en los índices de manufactura como de servicios, pero la manufactura, más que los servicios, registró su primera contracción desde 2020.

“La mayor preocupación es la difícil situación de la manufactura, donde los productores informan que ventas más débiles de lo esperado han llevado a un aumento sin precedentes de existencias sin vender”, indicó Williamson sobre la eurozona.