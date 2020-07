Cada año se producen en el país alrededor de unas 100,000 toneladas de aceitunas, para su comercialización como aceituna de mesa o la elaboración de aceite de oliva. De este total, la participación principal la tienen las aceitunas criollas, que representan más del 90%, pero desde hace pocos años se están abriendo camino cuatro nuevas variedades que destacan por su alta rentabilidad y demanda en el exterior.

Estas cuatro variedades de aceituna de mesa son: Manzanilla, Kalamata, Hojiblanca y Gordal, según indicó Juan Carlos Noriega, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Pro Olivo. Estas variedades son las más demandadas en los principales mercados consumidores de aceitunas, como los Estados Unidos, Canadá, México y la Unión Europea.

La primera de estas variedades en producirse en el país fue la Manzanilla, cuyo cultivo inició en el 2009, pero su cosecha debió esperar hasta el 2016, puesto que los olivos tardan varios años en generar cantidades importantes del fruto.

Al constatar la gran demanda y rentabilidad de estas variedades, los productores del país empezaron a sembrarlas, por lo que su volumen va en aumento de forma paulatina. Hasta la fecha, representan entre el 5 y 6% de la producción total del país, pero ya concentran entre el 10 y el 15% de las exportaciones.

“Son las variedades que el mundo más demanda, porque las produce el Mediterráneo desde hace muchos años y están muy introducidas en el mercado mundial. Además, son variedades que se deshuesan, se rodajean y se rellenan a máquina, entonces permiten ser mucho más eficientes en este proceso que con nuestra variedad (la criolla)”, comentó Noriega.

De estas variedades ya hay unas 700 u 800 hectáreas sembradas y van en crecimiento, en especial las de Manzanilla. “En el mediano o largo plazo estas variedades podrían llegar a representar el 50% de las exportaciones peruanas de aceitunas. En unos 10 años, vamos a ser un jugador relativamente importante en el mercado internacional”, agregó.

Precisamente a estas variedades corresponden las nuevas inversiones en aceitunas en el país, que equivalen a unas 100 o 150 hectáreas por año. La siembra de cada hectárea requiere una inversión de US$ 5,000, por lo que la inversión anual equivale a unos US$ 500,000 o US$ 750,000.

Con respecto a la producción total de aceitunas en el país, sostuvo que para este año se proyecta una caída del 20% debido a un desaliento por la caída de los precios en el mercado internacional y una sobreoferta de estos productos.

De forma similar, las exportaciones registrarían una caída de entre 10 y 15% este año, por una afectación de la demanda de Brasil y Chile.