Recordemos que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas en el país, incluyendo las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con la regulación peruana, tanto las empresas del sector público como del sector privado tienen la obligación de implementar un sistema de gestión con el objetivo de prevenir y abordar los accidentes laborales.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), durante los meses de enero y febrero de 2024 se emitieron más de 5,000 notificaciones por accidentes laborales, con mayor incidencia en sectores como manufactura (1,272 notificaciones), inmobiliarias, empresariales y alquiler (925 notificaciones), así como en comercio al por mayor y al por menor (718 notificaciones).

Fernando Zegarra, abogado laboralista del estudio Iuralex, conversó con Gestión y precisó que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (N.° 29783) tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, se establece el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización, control del Estado, y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

“El sistema de gestión de seguridad de trabajo es un requisito obligatorio para toda empresa del sector público o privado que tenga un trabajador, un practicante, un locador de servicios, o más. No interesa la modalidad como lo tengan incorporado al sistema laboral, el empleador tiene la obligación de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado de acuerdo a la ley ”, explicó.

Cobertura del seguro

El letrado mencionó que todo trabajador que realice labores de campo (fuera de las oficinas) debe contar con un seguro contra accidentes, pues son los colaboradores más expuestos a sufrir al algún accidente.

“Toda actividad laboral que desarrolla el trabajador dentro o fuera de la empresa, llámese vendedores, comisionistas de campo, visitadores, tienen la obligación de tener una cobertura de seguro en caso de riesgo. Esto se activa de manera inmediata cuando ocurre un accidente o una enfermedad ocupacional ”, expresó.

Hay que tener en cuenta que el Sistema de Accidentes de Trabajo del MTPE, en el mes de marzo de 2024, registró en la región Lima 1,788 notificaciones de accidentes de trabajo, lo que representa el 61,8% respecto al número de notificaciones a nivel nacional.

En segundo lugar, se ubica la región Arequipa, con 374 notificaciones de accidentes de trabajo (12,9%), seguido de la región Callao, con 205 registros (7,1%), y; la región Áncash, con 177 registros (6,1%), entre las regiones más destacadas.

“Hay que destacar que todo trabajador tiene derecho a una cobertura de salud y si sufrió algún daño, puede acceder a la incapacidad laboral que está protegida por la ley hasta un tope máximo de 11 meses para que siga recibiendo su remuneración mientras esté bajo descanso médico. Luego pasará por un comité evaluador que tiene que determinar si el colaborador va a tener discapacidad permanente o temporal”, dijo.

La Municipalidad de Pueblo Libre clausuró ayer el local de McDonald's, ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, tras la muerte dos jóvenes cuando se encontraban realizando sus labores en la mencionada fast food.

¿Qué pasa si la empresa no brinda atención oportuna?

Hace unos días se registró el caso de un trabajador de Prosegur que perdió la vida dentro de las instalaciones de un banco donde prestaba servicios. Pese a su mal estado de salud, se demoraron más de 20 minutos en brindarle una atención de primeros auxilios.

Ante este caso y otros en donde la empresa no brinda una atención oportuna frente a un siniestro dentro del espacio laboral, el letrado señaló que será sancionada por los órganos de regularización, en este caso el MTPE y Sunafil.

“Cuando un trabajador está sufriendo alguna descompensación, o sufrió algún accidente dentro de la empresa, se activa el protocolo de protección. Cuando eso no es viable, evidentemente hay una infracción a la norma y eso es lo que fiscaliza la Sunafil”, sostuvo.

El Dr. Zegarra señaló que en caso el trabajador pierde la vida por no recibir una atención, se pueden iniciar acciones judiciales y solicitar una indemnización por daños y perjuicios debido al fallecimiento. “Evidentemente, tiene todas las posibilidades de ganar esa demanda. No se puede comparar una muerte con la amputación de un dedo u otras discapacidades, por eso todo dependerá del grado y las acciones que se tomaron o no dentro de la compañía”.

En cuanto a los montos por indemnización, estos se determinan multiplicando el factor por la cantidad de trabajadores afectados, y varían según el tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande).

En el caso de una empresa grande, este monto puede oscilar entre un millón y medio millón de soles . Además, se debe considerar si existió un hecho causal, antecedentes de salud, la presencia de un tópico médico en la empresa, entre otros aspectos que requieren una investigación detallada.

Cifra de accidentes laborales va en alza

Acciones

Mónica Ramírez, jefa de programas en Sanitas y médico ocupacional, destaca que un minuto de atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, recomienda que ante cualquier siniestro se activen los protocolos de seguridad de manera inmediata.

“Cuando ocurre un accidente de trabajo, lo primero que se debe hacer es solicitar asistencia. Si la empresa cuenta con un médico ocupacional o un tópico asistencial, se deben realizar los primeros auxilios y solicitar ayuda para trasladar al trabajador a un centro de mayor complejidad”, agregó.

“En caso de que la empresa cuente con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), este deberá ser activado de inmediato y, posteriormente, se debe realizar la investigación del accidente. Es importante resaltar que corresponde la activación del seguro SCTR o de EsSalud, en caso de que la empresa no sea de riesgo”, explicó.

La especialista destacó que lo principal para evitar cualquier tipo de accidente laboral es la prevención. La idea es que el equipo de Soma (Seguridad y Salud Ocupacional) o de seguridad SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) realice un análisis situacional de la empresa y un diagnóstico con el Iper (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), con el objetivo de poder tomar acciones preventivas antes de que ocurra algún accidente.

“No todas las empresas están obligadas a contar con un tópico de atención, esta medida es obligatoria únicamente para las empresas de alto riesgo. En lugar de ello, se sugiere la presencia de un médico ocupacional, encargado de proporcionar vigilancia médica sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo”, dijo.

¿Cómo prevenir los accidentes laborales?

Para Luis Alva, subgerente de producto EPS y SCTR de Pacífico Salud, es importante tener en cuenta estos consejos para evitar accidentes laborales:

- Concientizar a todos los trabajadores sobre la prevención de riesgos laborales.

- Son importantes las evaluaciones periódicas de los lugares de trabajo.

- El uso adecuado de equipos de protección.

- El cumplimiento de las normativas y manuales de procedimiento.

Accidentes laborales más comunes

Según mencionó, Alva, dentro de las más comunes tenemos a las relacionadas con traumatismos o las lesiones musculoesqueléticas, estas principalmente se dan por entornos de trabajo inseguro, por una carencia de equipos de protección, por sobre esfuerzo en ciertas tareas o entre otras causas.

El dato:

En el año 2022, clientes de SCTR reportaron a Pacífico Seguro 13,500 accidentes laborales y en el año 2023, una cifra de 14.000 accidentes laborales.

