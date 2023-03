El pago de las utilidades se debe iniciar desde finales del mes marzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las empresas están obligadas a repartir sus ganancias, ¿sabes a cuáles le corresponde?

El pago de las utilidades ganadas en 2022 es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores, pues puede sumar hasta 18 salarios, superando así el pago de las gratificaciones y la CTS.

El depósito se deberá realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, de acuerdo con el cronograma dado por la Sunat.

El cronograma de vencimientos para la presentación de la Declaración Anual de Renta 2022 (Foto: Sunat)

¿QUÉ SON LAS UTILIDADES?

La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29° de la Constitución Política del Perú, que tiene como objetivo que los trabajadores accedan a las ganancias netas (cuando las hubiera) que percibe el empleador como consecuencia de su gestión empresarial.

¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS AL PAGO DE UTILIDADES?

Las empresas que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría están obligadas a distribuir utilidades y tengan, en promedio, más de 20 trabajadores. Las microempresas acreditadas en el Registro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas no se encuentran obligadas al reparto de utilidades, según ley, al igual que las cooperativas, comunales y sociedades civiles.

¿QUÉ PORCENTAJE DEBEN DISTRIBUIR LAS EMPRESAS EN LAS UTILIDADES?

El porcentaje de distribución de las utilidades depende del sector al que pertenece la empresa donde trabajas. A continuación, el porcentaje de ganancias que deben repartir:

Empresas pesqueras: 10%

Empresas de telecomunicaciones: 10%

Empresas industriales: 10%

Empresas mineras: 8%

Comercios y restaurantes: 8%

Agricultura: 5%

Otras actividades: 5%

¿QUÉ PASA SI NO ME DEPOSITAN A TIEMPO LAS UTILIDADES?

Si la empresa no te deposita a tiempo las utilidades, no se generarán intereses, a no ser que presentes un reclamo. En todo caso, puedes denunciar la falta ante Sunafil.