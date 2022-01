Tras la llegada de la pandemia y la reactivación de algunas actividades como parte de la “nueva normalidad”, los viajeros se han mostrado más precavidos en todas las etapas del viaje.

Así, buscan un seguro con coberturas médicas que incluyan COVID-19 y que las políticas de cancelación sean flexibles en caso salgan con un resultado positivo en coronavirus antes de salir del Perú.

De acuerdo con Mapfre Perú, como consecuencia de la pandemia se observó un incremento del 50% en las búsquedas de seguros de viajes en el último año, frente al año 2019, esto debido a que antes de la propagación del COVID-19, solo algunos países exigían que los turistas cuenten con un seguro de viaje.

Actualmente son más de 45 destinos los que solicitan la asistencia de viaje como requisito obligatorio, bajo el promedio de US$ 30,000 en asistencias médicas que incluya cobertura para COVID-19, además de coberturas como repatriación sanitaria y restos mortales.

“Sumamos las asistencias médicas por enfermedad y enfermedad preexistente para protegerlos durante su estancia en el extranjero, y compensar la cancelación del viaje en caso se hayan visto afectados antes del vuelo programado”, dijo a gestion.pe Felipe Ríos, director de Riesgos Generales de Mapfre Perú.

En esa línea, comentó que en el 2021 el promedio de ventas mensuales creció en un 17% con respecto al año anterior; con un crecimiento importante en el último semestre del año pasado.

¿Cómo se activa la asistencia? la cobertura COVID19 en la asistencia médica por enfermedad se activa siempre y cuando el COVID haya sido adquirido en el viaje y fuera del territorio nacional.

“Se cubre el diagnóstico, tratamiento y hospitalización hasta el tope de cobertura según el plan adquirido, previa presentación de prueba serológica y/o molecular con resultado positivo”, explica el ejecutivo.

Mientras que, en el caso de la cobertura de compensación por cancelación de viaje, comienza en el momento que el asegurado adquiere su póliza y finaliza cuando el asegurado inicia el viaje, “compensando costos del boleto aéreo y estadía en hotel, si es hospitalizado o sometido a cuarentena por diagnostico COVID19″.

Los destinos preferidos

En el caso de Mapfre, durante la pandemia (2020-2021) las personas prefirieron adquirir pólizas anuales.

Así, con esta modalidad, se cubren todos los viajes que se realicen durante un año (siempre que duren como máximo 30 días consecutivos).

“Hemos notado que en el primer semestre del 2021 se incrementaron los viajes con destino a Estados Unidos principalmente por la vacunación, también notamos la reactivación de los destinos al Caribe; y la segunda mitad del año se incorporó Europa entre los favoritos”, detalló Ríos.

En esa línea, agregó que el 41% de los turistas que viajan por vacaciones se encuentran entre los 28 y 35 años de edad, mientras que el 50% de los turistas viajan por visitas familiares y estos se encuentran entre 45 y 85 años de edad.

“El 88% de los seguros de viajes internacionales tienen como destinos frecuentes Chile (23%), España (19%) y Estados Unidos (19%). El otro 12%, representan los seguros nacionales con destinos favoritos como Cuzco, Arequipa e Ica”, sostuvo el ejecutivo.

¿Cuánto cuestan? Los precios son variados, de acuerdo al destino, sin embargo, se pueden encontrar desde US$ 16.80 para viajar a cualquier país de Latinoamérica, US$18.90 para países europeos y US$ 21.00 para Estados Unidos; mientras que un seguro de viaje nacional puede ser adquirido desde US$ 10.50; estos precios tanto para destinos nacionales como internacionales tienen tres días de vigencia.

LEA TAMBIÉN

Visa estudiantil para Australia: ¿oferta laboral y oportunidades para los peruanos?

Los diez destinos y actividades preferidas por los turistas extranjeros cuando llegan al Perú

Moda sostenible con fibra de alpaca: ¿cuándo cuestan las prendas que reflejan la biodiversidad?