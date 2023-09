La propuesta, que ya pasó el filtro de la comisión de Economía y está lista para ser votada en el pleno del Parlamento, plantea una ley marco de comercialización de criptoactivos.

Sin embargo, no tiene el visto bueno del MEF ni de los órganos reguladores, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), advirtieron la Asociación de Fintech del Perú y la Asociación Blockchain & DLT Perú en una misiva remitida al Congreso.

Los organismos técnicos, cautos como en todos los países al momento de evaluar si establecen un cuerpo legal a un mercado de innovación continua, se oponen a la regulación propuesta en ese dictamen, afirma Roberto Vargas, presidente de la Asociación de Fintech.

“Si (por razones técnicas) no hay voluntad política de los reguladores, no habrá garantía de que la reglamentación sea eficiente, o esta podría tardar años”, señala y sostiene que “podríamos caer en una nebulosa que atente contra la libre competencia y el crecimiento del mercado; no habría una regulación clara y, por tanto, la incertidumbre será más alta de la que hay ahora”.

El perjuicio podría ser severo para un mercado creciente, el sexto en volumen en Latinoamérica y con más de un millón de usuarios de criptoactivos en Perú, dice.

¿Qué piden las fintech sobre el proyecto de ley que regula las criptomonedas?

Enumera que las plataformas o exchange de criptoactivos son una solución práctica para inversión, envío de remesas, transferencias y recepción de inversiones serias, como lo acredita la peruana Fluyez, recientemente comprada por un proveedor español de servicios cripto.

Se trata de un proyecto de ley cuyo ánimo es solo legislar la parte comercial, pero que “no aborda la concepción de que los critptoactivos pueden permitir aprovechar la tecnología Blockchain”, asevera Vargas.

Por ello, plantea que la iniciativa legal retorne a comisión para una discusión más amplia, que formule la regulación caso por caso, conciliando la opinión de reguladores y del sector privado.

Los participantes de criptomonedas no son únicamente del Perú, ya que mucho operan desde el extranjero y viceversa, complejidad a la que, de cara a una eventual regulación, se añade la interrogante sobre si los criptoactivos son bienes muebles y afectos al IGV, argumenta el representante de las fintech.

¿Conviene regular a los criptoactivos?

Con estas inquietudes, sugiere andar con mucho tiento, quizás siguiendo el modelo colombiano, país en el que se estableció un sandbox (caja de pruebas de productos y servicios que abre paso a una regulación) de criptoactivos con bancos, en el que, por ejemplo, se experimentan proceso de cash in y cash out (conversión a efectivo). A este se aúpan luego los exchange o plataformas de cripto.

“Dentro de la regulación de productos de innovación como criptoactivos los países contemplan prudencia regulatoria, es decir, tratan de no adelantarse ni rezagarse en regulación. Por ejemplo, si se reglamenta mal, el mundo de la inversión global de cripto se puede alejar del Perú,”, advierte Vargas.

Incluso desliza: “Muchas veces se debe evaluar si la comercialización de muchas cosas debe ser regulada o no”.

Opinión

Luis Marín, socio del Estudio Lazo

“Es un grave riesgo para la innovación”

El crecimiento de las criptomonedas y criptoactivos es innegable, pero aunque pueda parecer atractivo contar con un marco regulatorio, aprobar la ley en los términos del proyecto aprobado en la Comisión de Economía sería apresurado.

Se necesita de un proceso legislativo respaldado por un estudio profundo del tema, con participación de los diversos stakeholders. Aprobar la ley aún con la opinión en contra de los reguladores, supone un grave riesgo para la innovación y el potencial de estas nuevas tecnologías.

