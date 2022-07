Según datos estimados por Properati, el precio promedio referencial (por metro cuadrado) de departamentos (de una a tres habitaciones) en venta en la provincia de Piura es de alrededor de US$ 942. En el caso de las casas este promedio se reduce a US$ 757.

Franco señaló que esta provincia es un nuevo hub para la realización de proyectos multifamiliares, en donde se ha tenido en cuenta la poca oferta inmobiliaria, a pesar de una demanda importante y solvente por el precio que ofrece la locación.

“La ventaja de Piura es que es un eje económico importante en el norte del país, donde hay un volumen interesante de empleo formal, y con un clima que ayuda mucho. Hay muchas personas que van a trabajar y estudiar a Piura (sede de la Universidad de Piura, reconocida a nivel nacional) desde otras provincias, pues encuentran un entorno de oportunidades similares a las de Lima”, apuntó.

Para el cálculo de las siguientes métricas se utilizaron anuncios de departamentos en venta disponibles entre junio de 2021 a junio de 2022, en toda la red de portales inmobiliarios de Lifull Connect, que incluyen a Properati, Trovit, Mitula, Nuroa, Nestoria y La Encontré. Fuente: Properati

En este caso, el ticket de inversión para la compra de un departamento podría estar en US$ 60,000 en proyectos en zonas céntricas como, por ejemplo, el Garden 360 de Edifica, el cual prácticamente es un condominio club por sus áreas sociales. Locaciones como Miraflores Country, Los Tallanes y Ejidos son puntos a considerar, señaló Franco.

“Se podrían encontrar precios entre US$ 40,000 y US$ 80,000, con una oferta de inmuebles usualmente entre los 50 y 100 metros cuadrados, con dos dormitorios. Ello dirigido a familias nuevas (pensadas como una pareja con un solo hijo). En contraste, para comprar un departamento de ese nivel (toma como referencia al Garden 360) o con esas características en Lima no se baja de US$ 150,000. Para obtener ese ticket en Lima se tendrían que ubicar en zonas más alejadas de la ciudad”, apuntó.

En cuanto a los alquileres, también hay un ticket atractivo sobre todo para departamentos en las zonas céntricas y con características de condominios club, indicó Franco.

“Por ejemplo, para departamentos de 70 metros cuadrados en una zona céntrica entendida como atractiva o segura podrían tener un ticket promedio de alquiler entre US$ 500 y US$ 600. Por su parte, en Lima un departamento con esas características podría alquilarse como mínimo en US$ 700. La diferencia no es mucha en el alquiler, pero sí en el costo de compra del departamento, lo que determina la rentabilidad. Para tener una idea, Edifica tiene cuatro proyectos de multifamiliares en Tallanes, lo cual indica que existe una rentabilidad por captar”, anotó.

La recomendación, en caso de ser persona natural, es buscar departamentos de uno o dos dormitorios, pensando en familias jóvenes, estudiantes o trabajadores. En el mismo sentido, la modalidad de Airbnb podría ser una opción.

“En este momento, la venta de departamentos es rápida en la zona, por lo que el alquiler debería seguir la misma dinámica. Ahora la inversión se concentra netamente en crecimiento vertical (multifamiliares), cerca a las universidades, líneas principales como la avenida Sánchez Cerro o centros comerciales”, dijo a Gestion.pe.

Otra opción

Dada las características de la zona, comprar inmuebles cerca al circuito de playas sería un canal de inversión, según la representante de Life Inmobiliaria.

“Es usual que se compre una casa de playa y que se alquile de forma muy rápida, y es por el atractivo turístico de la zona. Airbnb para casas de playa es muy buena opción”, subrayó.