El último jueves 30 diciembre de 2021, el gobierno prorrogó la vigencia del trabajo remoto para el sector público y privado, aprobada en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta el 31 de diciembre del 2022.

En este contexto, ¿qué pasará con el mercado de oficinas el 2022, de qué forma se reinventa?

Miguel Deustua, gerente general de Granadero Inmobiliaria, explicó a Gestión que el COVID promovió el uso de espacios más pequeños. “Cada día que pasa, más empresas necesitan menos metros cuadrados de oficina. Básicamente una sala de reuniones y ambientes pequeños de trabajo”.

Esta demanda por menor metros cuadrados de oficinas ocurre ante el uso del trabajo remoto, desde que empezó la pandemia. Si bien el mercado de alquiler de oficinas sufrió una baja importante con la llegada del COVID -a inicios de marzo 2020- Deustua refiere que actualmente la demanda se está “recomponiendo”.

Impulsado por las empresas que ya alquilaban oficinas, pero que ahora requieren menos metros cuadrados y por los nuevos clientes que están viendo como una oportunidad alquilar oficinas más pequeñas (desde 80 metros cuadrados), pero que antes no lo hacían.

“Se ha recompuesto la demanda en ese sentido. De otro lado, los precios por metro cuadrado siguen estando bajas en relación a la etapa preCOVID. Los precios no se han recuperado. Estamos viendo una recuperación, pero todavía lenta”, acotó.

¿Quiénes son los nuevos clientes? Explicó que se está notando la demanda de empresas nacionales dedicadas al rubro de la importación de software -por ejemplo- así como estudios de abogados, de contabilidad y brockers de seguros. No se está viendo -por el contrario- el interés de empresas trasnacionales o de gran tamaño (grandes corporaciones).

“En el pasado (antes del COVID) los principales clientes del mercado de oficinas eran las empresas transnacionales o grandes corporaciones, pero ahora los que están alquilando oficinas son empresas más pequeñas ”, subrayó.

Así entre las zonas en la capital con mayor demanda se encuentran San Isidro-Golf; San Isidro-empresarial; Miraflores: Surco y Magdalena.

“Como los precios han bajado, con el precio que antes se podría alquilar en Magdalena -ahora- puedes alquilar en San Isidro. Muchas empresas prefieren ir por menor precio a una mejor zona”, comentó. El precio del metro cuadrado han bajado en -por lo menos- 30% en relación al 2019.

“Antes se alquilaba en US$ 20 en metro cuadrado, pero ahora se está alquilando en US$ 14. No se han recuperado los precios, por el contrario se está luchando por mantenerlo. Lo que compensa es la aparición de los clientes nuevos ante la alta vacancia, que está dispuesto a pagar un poco más”, agregó.

Nota

El empresario dijo que en Miraflores -por ejemplo- se ha dado una normativa de reconversión de edificio de oficinas a departamentos, que está pensando -principalmente- para edificios antiguos cuyo costo de mantenimiento es bajo y cuyo reconversión es posible. “ Pero en el caso de oficinas modernas no es conveniente ya que va salir más caro, por lo que -por ahora- no es viable. Estoy seguro que la demanda de oficinas se va a recuperar ”.

”. Anotó que este mercado está ligado al clima político y de inversiones, por lo que no ayuda la incertidumbre política ni un Gobierno sin un rumbo claro de apoyo a la inversión privada. Ante ello, dijo que en la medida que esta situación cambie, el mercado de alquiler de oficinas registrará una recuperación más progresiva.

