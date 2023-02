En diálogo con Gestión la autoridad edil comentó que algunas inmobiliarias estaban construyendo edificios bajo el paraguas de “vivienda social” cuando en realidad el predio lo vendían a un precio doblemente mayor.

Este “paraguas” -en realidad- permite la construcción de edificios con más altura de lo autorizado por zonificación. Además, de ello identificó que se usaban ordenanzas expedidas para la promoción de “viviendas ecológicas”, pero que en la práctica no tenían el componente ecológico.

Para poner fin a esta problemática, el Concejo Municipal derogó -la semana pasada- dos ordenanzas que eran mal utilizadas, sin la fiscalización debida, y a la par se suspendió cuatro licencias de construcción “por exceder los parámetros urbanísticos”.

¿Qué encontró en materia de inversión inmobiliaria al llegar a Surco?

Lo que estamos evitando es que los edificios tengan mayores alturas de manera indebida, saltándose los parámetros autorizados por zonificación, y eso ha estado sucediendo en Surco de dos maneras: de empresarios que presentaban sus proyectos como vivienda social, que tienen un premio de mayores alturas, cuando en realidad no la vendían como vivienda social sino como edificios para clases altas. Tal es así que hubo proyectos de vivienda social en Chacarilla del Estanque, lo que es imposible ya que el costo de la tierra hace difícil que los departamentos se puedan vender a un precio social.

¿Cuál fue la segunda problemática que halló?

El alcalde anterior dio una ordenanza para más alturas en edificios ecológicos, pero los concejos distritales no pueden aprobar esas mayores alturas, lo que debió hacer es proponérselo a la comuna de Lima, que es la instancia que lo autoriza. El consejo no hizo ese trámite, lo aprobaron y aplicaron inmediatamente. Como consecuencia de ello, hay un juicio que ha hecho el Municipio de Lima al de Surco, incluyendo a alcaldes y regidores. Lo que hemos hecho es derogarla. A lo que se suma otra ordenanza que específicamente señalaba que las mayores alturas no se podrían acumular con beneficios de otras ordenanzas, sin embargo, se estuvieron acumulando. Por lo que se ha dejado sin efecto esta ordenanzas para que estas cosas no pasen.

¿Cuándo estará listo el nuevo reglamento con los parámetros urbanísticos para Surco?

El Concejo Municipal lo ha derivado al alcalde para que, a través de un decreto de alcaldía, se establezcan estos nuevos parámetros. Esos nuevos parámetros de altura si la vamos a someter a aprobación del Municipio de Lima antes de ser aplicados. Lo vamos a estudiar con bastante detenimiento y va ser en algún momento del transcurso del año.

Se ha suspendido cuatro licencias de construcción por malas praxis, ¿se tiene previsto más suspensiones?

Si hemos suspendido algunas licencias que hemos detectado que incumplían las normas tal como fueron aprobadas, como calificar como vivienda social cuando en realidad no cumplían con las condiciones de viviendas social o acumular beneficio para mayores alturas cuando eso estaba expresamente prohibido, claro el municipio no actuó diligente para impedir esos casos. En efecto, cuatro licencias han sido suspendidas. Le corresponde ahora al Ministerio de Vivienda, como segunda instancia, ratificar si esas licencias continúan suspendidas o no.. Hay otras 15 licencias que están en revisión.

En qué gira la revisión, ¿verificar que no se hallan pasado de vivos?

Algo así.

¿Cuándo se tendrá una respuesta o resultado?

Puede ser en las próximas semanas.

¿Se corre el riesgo que estas inmobiliarias interpongan una denuncia penal contra Surco por las licencias suspendidas?

Solo podrían hacerlo si es que nosotros hubiéramos cometido alguna arbitrariedad, que no es el caso. Es más no se ha prohibido la vivienda social en Surco. Lo que se ha prohibido es que se presenten proyectos como si fueran vivienda social, pero que se venden a precios de viviendas de clases acomodada. El costo de la vivienda social no excede de los S/ 430,000, pero en la práctica (estos departamentoss) se vendían en S/ 700,000 u S/ 800,000. Lamentablemente, el municipio no lo fiscalizaba.

¿Están viendo la posibilidad de otras normativas en el concejo municipal respecto al sector inmobiliario?

No descartamos plantear nuevas ordenanzas para edificios que tengan un componente ecológico pero de verdad, que realmente signifique la reutilización de aguas grises, ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua, porque se hace una inversión muy grande para edificios más amigables al medio ambiente, las que pueden tener un premio, pero en vista de lo ocurrido, cualquier iniciativa en ese sentido lo vamos hacer con mucho cuidado para evitar que se produzcan situaciones como las que ha pasado Surco.