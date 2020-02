Adquirir un inmueble años atrás, requería de un monto elevado de inversión al que no todos los peruanos tenían acceso.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo los mecanismos de inversión han ido mejorando y ahora hay instrumentos que permiten al ciudadano de a pie ingresar al mercado inmobiliario desde montos menores.

Si bien comprar un departamento en el segmento de precio medio suponía una inversión superior a los US$ 50,000, BBVA SAB, entidad estructuradora del primer Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra), Fibra Prime, comentó anteriormente que se podía acceder al mercado inmobiliario desde US$ 3,000.

El fibra es un vehículo que permite invertir en rentas inmobiliarias mediante la compra de certificados de participación y generar una rentabilidad anual entre 6.5% y 7%, que es repartida como dividendos de forma obligatoria cada año.

De acuerdo con la intermediaria bursátil, este monto es el recomendable para obtener beneficios significativos tras los descuentos por gastos operativos.



Inversionista

En el Perú existen dos perfiles de actores que podrían estar interesados en invertir en un fibra, dijo María del Pilar Sabogal, socia de EY Perú.

Están aquellos que tienen interés en armar un portafolio de inversión inmobiliaria, pues no poseen activos en este mercado, por lo que adquieren certificados de participación que les da acceso a rentas de diversos inmuebles (oficinas, centros comerciales, departamentos, almacenes), refirió.

Y, por otro lado, quienes ya tienen activos (inmuebles) y ven en este instrumento la posibilidad de desprenderse de ellos, señaló.

Por ello, los ceden al fibra para obtener liquidez y de esa manera continuar sus inversiones, agregó.

Indicó que uno de los mayores retos está en el grupo de inversionistas que ya tiene una cartera interesante de inmuebles que ha venido manejando directamente.

Ellos tienen una elevada inversión que podrían monetizar, solo se deben educar respecto de cómo funcionan estos vehículos a fin de que se sientan cómodos al entrar a estas estructuras y, de alguna manera, dejen parte de esta gestión a un tercero, expresó.