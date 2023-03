Las utilidades son uno de los pagos importantes que te debe hacer tu empleador este 2023. Se trata de una obligación que tienen algunas empresas del sector privado y que deben depositar en plazos establecidos a los colaboradores.

De acuerdo a información del portal del Gobierno, son un porcentaje de la renta neta (ganancias después de descontar inversiones e impuestos) obtenida por las empresas como resultado de su gestión.

En ese sentido, es importante mencionar que la participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29° de la Constitución Política del Perú. A continuación, conoce las respuestas a las dudas más frecuentes sobre el desembolso de este beneficio laboral.

¿Quiénes reciben utilidades?

Tienen derecho a participar en las utilidades los trabajadores de empresas que cuenten con más de 20 trabajadores, sujetos al régimen de la actividad privada, que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa sea por contrato indefinido o sujeto a modalidad.

Los empleados con jornada inferior a la máxima establecida, participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada laborada.

No obstante, no recibirán este beneficio los trabajadores de las cooperativas, sociedades civiles y de empresas que no excedan los 20 trabajadores.

¿De cuánto es la sanción por incumplir con el pago?

Cabe mencionar, que incumplir con el pago de las utilidades supone una infracción grave en materia de relaciones laborales, no solo el no entregarlo íntegra y suficiente, sino también no hacerlo en los plazos estipulados.

En ese sentido, César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, precisa que la Sunafil puede establecer multas de hasta S/129,294 si la falta afecta a 1,000 trabajadores o más. No obstante, si son solo son 100 trabajadores perjudicados, el monto sería de S/ 32,323.50.

“Si fueran menos casos el trabajador puede recurrir a la Sunafil para una inspección individual. Normalmente lo que hace la Sunafil, independiente al número de trabajadores afectados, es solicitar al empleador para que cumpla con el pago”, añade.

“Pero si el empleador no cumple con el requerimiento, lo que queda es aplicar la multa”, finaliza.

¿Cómo calcular el pago de utilidades?

Si un trabajador quisiera saber cuánto le van a repartir de utilidades, el punto de partida es el porcentaje que la empresa debe repartir, dependiendo del rubro en que se encuentre.

Entonces, cada trabajador va a recibir individualmente un monto en base a los días trabajados y el total de remuneraciones recibidas en el año. Katy Noriega, asociada principal del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, explica cuál es la formula para calcular el monto a recibir:

El 50% de lo que va a recibir se determina en función de los días trabajados. Esto se obtiene al dividir la cantidad de días trabajados entre la totalidad de trabajadores de la empresa. El resultado lo multiplicas por el 50% de lo que se va a repartir.

Esto se obtiene al dividir la cantidad de días trabajados entre la totalidad de trabajadores de la empresa. El resultado lo multiplicas por el 50% de lo que se va a repartir. El 50% restante se define en función de las remuneraciones percibidas por el trabajador. Esto se obtiene al dividir el total de remuneraciones recibidas al año entre la totalidad de trabajadores de la empresa. El resultado lo multiplicas por el 50% restante de lo que se va a repartir.

