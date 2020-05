En el actual escenario de menor actividad económica, ingresos reducidos y bajas tasas de interés, hay quienes evalúan un traslado de su crédito hipotecario a una nueva entidad bancaria.



Así, durante el proceso deberán decidir entre reducir la cuota o el plazo de su préstamo.



Ante ello, Nicolás Mendoza, fundador de Rebajatuscuentas.com, comentó algunos criterios a analizar antes de negociar una compra de deuda hipotecaria y los casos en que conviene reducir cuota o plazo.



Lo primero a tomar en cuenta es el nivel de ingresos del deudor, que debe mantenerse como antes de la pandemia, dijo.



Si los ingresos se han visto afectados, hay probabilidades altas de que el nuevo banco, que está pensando en comprar la deuda, no lo haga, agregó.



El segundo punto es el sector en que se desempeña el solicitante. Los bancos no sólo están evaluando los ingresos del cliente sino de dónde viene esa remuneración, dijo.



“Incluso en los expedientes del banco solicitan llenar el negocio y rubro en el que labora el cliente, por ejemplo, turismo, restaurantes y hoteleras están siendo bastante observados”, aseveró.



En tercer lugar, mencionó que el solicitante no debe registrar retrasos en sus pagos previos a la pandemia.



Cuando se desea trasladar una hipoteca de un banco a otro, la nueva entidad busca atraer un buenos clientes y eso es sinónimo de pagos puntuales en el historial hipotecario así como de los demás créditos, manifestó.



Según el especialista, si se cumple con estos requisitos, lo más probable es que el banco pueda mejorar las condiciones de crédito.



Cuota o plazo

Asimismo, resaltó que la decisión de reducir cuota o plazo se debe tomar antes de la aprobación del traslado, pues es ahí que se evalúa si el cliente podrá cumplir con las nuevas condiciones.



De este modo, Mendoza recomienda que el cliente destine como máximo el 40% de sus ingresos netos para el pago de créditos.



“Por tanto, si al pasar la deuda a otro banco, el cliente opta por reducir su plazo y la nueva cuota supera dicho porcentaje (40%), definitivamente no le conviene”, sostuvo.



Si la cuota resultante es inferior al monto destinado al pago de préstamos y el deudor se encuentra un poco holgado en recursos, le ayudaría a terminar su deuda en menor tiempo, acotó.



Aunque si el solicitante cuenta con otras deudas, como una tarjeta de crédito, por ejemplo, deberá priorizar el pago de los productos con tasa de interés más elevado y en vez de menor plazo, le convendría una menor cuota, afirmó.



También refirió que además de una menor tasa de interés, el cliente puede solicitar disminuir el plazo para que la cuota que se asigne se mantenga similar a la que venía pagando antes del traslado.