Una reprogramación mitiga la probabilidad de que el crédito de la persona que no puede pagar -no por falta de capacidad o voluntad de pago, sino por un factor exógeno- sea registrado como atrasado, pues la institución financiera le otorga periodos de gracia y cambia su cronograma de cuotas, señaló Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS.

“Sin embargo, hay entidades que han dado plazos de gracia muy grandes, cinco o seis meses; está visto que con muchos meses de gracia se pierde al cliente y la chance de recuperar el crédito”, alertó.

Asimismo, las reprogramaciones no deben significar una oportunidad para introducir créditos en mala condición y “esconderlos” dentro de la cartera, pues el objetivo de reprogramar es que el cliente pueda retomar sus pagos, y si no lo hiciera, su préstamo debe ser castigado (retirado del balance del banco), precisó.

En este sentido, Johanna Izquierdo, directora senior de Apoyo & Asociados, comentó que la cartera de alto riesgo de créditos de consumo se incrementó en 100 puntos básicos en el año, mientras que la de pymes, en 40 puntos básicos.

La ejecutiva resaltó que las facilidades de reprogramación otorgadas en el primer trimestre, frente a las protestas y fenómenos climáticos, evitaron que estos indicadores se deterioren aún más.

Por su parte, Mogrovejo reconoció que hay señales de enfriamiento en la colocación de créditos, a la par que la morosidad aumenta ligeramente.

“Es como un avión que va a entrar en turbulencia o un barco que tiene en frente una tormenta, pero lo importante es contar con sistemas de seguridad en funcionamiento, probablemente El Niño no sea un problema tan severo (para el sistema financiero) pero debemos estar preparados”, expresó.

Izquierdo coincide con el regulador en que el impacto de las lluvias sobre el sistema financiero -y sus carteras de crédito- podría atenuarse este año.

Desde el 2017, las microfinancieras -que están más expuestas a segmentos más sensibles a los choques- vienen reduciendo su participación en los sectores agro y pesca, así como en el norte, y se diversificaron en otras regiones, explicó.

Para Larissa Arteaga, Head Financial Institutions Peru, Ecuador and the Caribbean de Fitch Ratings, el mayor deterioro en los créditos se produjo este año, aunque prevé un rezago durante los primeros meses del 2024 por El Niño.

“El otro año esperamos que la economía muestre cierto rebote, con lo que se estabilizarían las carteras de préstamos de las entidades financieras; no creemos que el deterioro sea mayor al visto este año”, acotó.

Tope a tasas: Debería derogarse

La ley que fija topes a las tasas de interés del sistema financiero sigue excluyendo del sistema financiero a los clientes más vulnerables.

Si bien esta medida es dañina, en Perú no ha sido tan nociva como en Ecuador o Bolivia, donde también se implementó, dijo Jorge Mogrovejo, de la SBS.

Asimismo, mostró su respaldo ante el proyecto de ley para suspender por tres años los topes a tasas de los créditos a mypes. “Creemos que la ley debería derogarse, pero si hay una propuesta de suspensión, bienvenida sea”, manifestó.

