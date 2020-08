Durante su presentación ayer en el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano sostuvo que, a través del Banco de la Nación y en coordinación con el Reniec, se coordinará la creación de la Cuenta DNI.



Esto a fin de que todos los peruanos adultos tengan una cuenta en el sistema financiero 100% digital.



Además, señaló que el DNI sería utilizado como una tarjeta de débito virtual para los peruanos que lo requieran, de modo que podrán ahorrar y realizar transacciones seguras sin contacto.



“En teoría, la apertura de cuentas en el Banco de la Nación es una excelente idea, pero todo dependerá del sistema operativo.

Si es para retirar en ventanilla no servirá”, dijo Yang Chang, docente del Programa Especializado en Finanzas de la Universidad de Piura.



Una ventaja de este mecanismo será realizar transacciones o retiros en agentes corresponsales o ATM (cajeros automáticos), afirmó.



Si permiten hacer pagos o compras directamente con el DNI, ayudaría demasiado a reducir la exposición de las personas, pues suelen hacer largas colas para pagar algún trámite, sobre todo, con entidades públicas, comentó.



Asimismo, mencionó que estas cuentas incentivarán a focalizar el flujo de dinero en los agentes que son más de 30,000 en el país.



Según Chang, esto ofrece suficientes puntos de cash out (retiro) ahora que la preferencia por efectivo de población peruana está entre 70% u 80%.



En esta línea, una consulta que surge es cómo se realizará la validación del DNI pues para retira dinero se necesita de una clave, advirtió el especialista.



Así, sugiere que sea una solución digital, por ejemplo, mediante un código QR producido por el Banco Central y no a través de una marca en específico (Visa o Mastercard) porque se podría caer en cobros de comisiones innecesarios.



La idea es que se permita realizar diversas transacciones sin costo, agregó.



Otro beneficio que estima Chang es que estas cuentas puedan ser vinculadas luego a los programas de subsidios, a fin de llegar directamente a la persona que se desea ayudar.



Al abrir las cuentas en el banco de la nación y alinearlas con el documento de identidad, se logra bancarizar a muchas personas aunque, en ciertos casos, son bancarizados inactivos, manifestó.



“Luego toca incentivar los a mover sus fondos a cualquier entidad del sistema financiero en busca de una mejor tasa, con lo que se promoverá además la competencia en este mercado”, acotó.