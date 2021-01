Entre todas las opciones de inversión en los mercados financieros, los fondos mutuos en mercados internacionales fueron los que tuvieron un mejor rendimiento el 2020, con ganancias anuales de hasta 57%, según el último reporte de la consultora MC&F e IFER (Gestión 08.01.2021).

¿Cuáles son los pasos para invertir en este tipo de mercados? Al respecto, Alonso Olaechea, Gerente General de Credicorp Capital SAF, refirió que lo primero a hacer es definir el horizonte de inversión y perfil de riesgo.

“Es decir, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y el plazo de inversión. Para ello contamos con asesores que ayudarán a tomar la decisión más adecuada”, indicó.

Luego de ello, el inversor debe decidir entre los diversos paquetes de fondos mutuos internacionales que se ofrecen.

Las acciones tecnológicas figuran entre las de mejor rendimiento el 2020. Pero la inversión en fondos mutuos no está dirigida hacia una compañía en específico, sino hacia sectores más amplios y diversificados, explica Olaechea.

“Por ejemplo, nosotros contamos con fondos mutuos de acciones de Estados Unidos, fondos mutuos de acciones de Asia y fondos mutuos de acciones de Europa”, agrega.

Invertir en fondos mutuos internacionales no resulta más complejo que la inversión en los fondos mutuos del mercado local. Los pasos son similares.

“Operativamente es simple. La persona se acerca a la SAF, solicita invertir en fondos mutuos y elige del abanico de fondos que existen”, refiere Olaechea.

Monitoreo online

La primera vez que se invierte en fondos mutuos la persona debe asistir físicamente a la agencia para firmar el contrato. Una vez ocurrido ello, todo lo demás se puede hacer de forma online: el monitoreo del rendimiento de los fondos, un incremento de inversiones o el retiro del fondo (rescate).

“Todos los meses se envía un estado de cuenta, con la rentabilidad y composición del portafolio del fondo mutuo. Además de ello, a través de la web se puede consultar diariamente el estado de las inversiones y saber la rentabilidad del fondo”, explica el ejecutivo.

El monto de inversión puede variar. “Incluso se puede ingresar en fondos mutuos con una inversión desde US$ 50 dólares”, anota Olaechea.

Los costos para el inversor serán la comisión a pagar, la cual varía en cada compañía y es pactada al inicio del contrato, y el impuesto a las ganancias de capital, equivalente al 5% de la rentabilidad ganada.

Por ejemplo, si la inversión inicial fue de US$ 100, y tras un periodo de tiempo la rentabilidad generada es de US$ 100 adicionales y el inversor quiere retirar todo su fondo, el impuesto a pagar será de US$ 5.

“El impuesto solo se paga al hacer el rescate y la SAF es la encargada de retener y pagar el impuesto”, apuntó Olaechea.