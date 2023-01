En particular, el precio de los futuros del oro está alrededor de los US$ 1,930 la onza, registro superior en 5.7% al del cierre del año pasado.

Anthony Hawkins, analista de Inversiones de Kallpa SAB, mencionó la correlación inversa que tiene el oro frente al dólar (precio del oro sube, mientras dólar baja).

En tal sentido, como el consenso de analistas de Bloomberg espera que el índice dólar estadounidense (DXY), que mide el valor de esta divisa contra una canasta de otras monedas, caiga gradualmente este año, el metal podría tener espacio para seguir apreciándose.

“Esta depreciación en la moneda sería consecuencia de que las perspectivas señalan que a finales de año comenzarían las primeras reducciones de tasa por parte de la Reserva Federal (ante la disminución vista en la inflación, pues el dato de diciembre fue menor de lo esperado por el mercado). Por lo que, de ser el caso, el oro podría continuar apreciándose. Hoy el oro cotiza a US$ 1,928 la onza y aún le queda espacio antes de alcanzar su máximo histórico de US$ 2,063 la onza”, indicó Hawkins.

Del mismo modo, Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB, enfatizó la relación entre el oro y dólar, que hace que el metal tenga como valor objetivo un registro de alrededor de US$ 2,000.

“El mercado es muy sensible a lo que haga o diga la Fed respecto a la inflación y tasas. Ahora el mercado está interiorizando que la subida de tasas se empiece a moderar, pues la inflación ya habría llegado a un pico. Ante ello, el dólar pierde fuerza y el gran beneficiado es el oro por su correlación inversa. Si el dólar sigue perdiendo fuerza el metal seguirá ganando fuerza, y es lo que se espera”, expresó.

Pero acotó que si bien las perspectivas del oro apuntan al alza, este tipo de activos solo convendría a inversionistas locales de un perfil conservador, o para diversificar la cartera.

Hay que considerar que....

Según el representante de Kallpa SAB, si hubiera un retroceso “fuerte” de la inflación en Estados Unidos (y, por lo tanto, una menor necesidad de que la Fed suba su tasa), el metal precioso podría perder valor como activo refugio.

“Eso daría a entender que la economía estaría recuperándose y los inversionistas decidirán salir de sus posiciones en oro y dirigirse a activos con mejores retornos a medida que la economía retoma fuerza. Creemos que el metal tendrá bastante volatilidad sujeto a los nuevos datos macroeconómicos y a la política monetaria de la Fed”, anotó.

Por su parte, Leciñana no ponderó mucho este último escenario, pero sí prevé volatilidad en la cotización del oro de haber aumentos más pronunciados de los que se espera en la tasa de la Fed (mercados esperan que aumente su tasa en 25 puntos básicos en enero).

“El perfil del inversor no es único y tienen distintas perspectivas sobre lo posible recesión en EE.UU.; algunos consideran que será profunda y otros que será débil o acotada, y otros que solo será una desaceleración. En ese sentido, el oro no necesariamente pierda su atractivo como refugio y, por lo tanto, no corrija su valor a la baja”, afirmó.





Opciones para invertir en el metal

Hawkins precisó que para inversionistas que ven una oportunidad atractiva en el oro, los principales ETF son:

GLD – ETF que replica el rendimiento del oro en el mercado spot.

GDX – ETF que replica el rendimiento de las empresas mineras de oro más importantes a nivel global.

GDXJ – ETF que replica el rendimiento de empresas mineras de oro medianas y pequeñas.

Datos

La próxima reunión de la Fed será el 31 de enero y 1 de febrero.

La tasa de la Fed está en el rango objetivo de 4.25% - 4.5%.

El DXY cae 1.5% en lo que va del año.

