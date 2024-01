El ahorro es importante porque permite tener un fondo en caso de emergencia, algún gasto inesperado o un gustito. En estos tiempos de recesión económica lo mejor es destinar una parte de los ingresos mensuales al ahorro, un monto fijo, que no perjudique los gastos mensuales que ya se tienen.

“La temporada de vacaciones es para muchos la mejor época. Es el momento ideal para darse un descanso, divertirse y disfrutar en familia. Sin embargo, puede ser el inicio de deudas si no eres precavido con los gastos. Lo óptimo es determinar un presupuesto de gasto para las vacaciones, acorde con la capacidad de pago y tratar de no excederse”, dijo Gloria Rodríguez, Jefe de Producto Ciclo de Vida de Medios de Pago de BanBif.

Señaló la necesidad de elaborar un listado de gastos fijos que se tienen mes a mes (alquiler, servicios, supermercado, etc), y compararlos con la capacidad de pago, dado que no se puede prescindir de dichos gastos. El excedente, luego de considerar el importe para ahorro, sería lo que se podría destinar a vacaciones, diversión, etc.

Si bien la tarjeta de crédito es muy útil para financiar montos grandes y pagar en partes convenientes gastos no frecuentes como los de vacaciones, algunas recomendaciones para no endeudarse con la tarjeta de crédito en esa temporada son las siguientes:

1. Si las vacaciones fuesen en el exterior se debe evaluar adquirir pasajes/estadía aprovechando promociones/descuentos con el medio de pago.

2. Se debe fijar un monto máximo a usar, que esté acorde con las posibilidades de pago y no exceder este monto. Otra opción para organizarse es cuotificar las compras para que puedan pagarse en un plazo determinado y tener un pago fijo todos los meses.

3. Lo ideal es usar una sola tarjeta, para no tener diferentes fechas de pago y pagar comisiones y gastos a un solo banco, pero si al final eso no es posible y se usa más de una, lo recomendable es después del viaje, consolidar las deudas en una sola tarjeta para estar organizados en las fechas de pago.

4. Evitar el exceso de uso de retiro de efectivo. La opción de disposición de efectivo solo debe usarse cuando se va a pagar pronto ya que tiene una tasa elevada. Una opción en caso de necesitar efectivo podría ser solicitar una tarjeta de crédito con opción de cash a tasa preferencial, como la tarjeta de crédito + efectivo.

5. Es importante estar pendientes de no sobregirar la línea de crédito de la tarjeta.

Lo principal es utilizar el crédito siempre y cuando no se cuente con otra fuente de financiamiento y solo manejar los créditos que uno pueda pagar. Se sugiere evitar disponer de efectivo, a menos que se tenga la seguridad que se podrá pagar en corto plazo y siempre pagar a tiempo para mantener un historial crediticio limpio.

Finalmente, si necesitas retirar efectivo, lo recomendable es hacerlo desde la banca digital y evitar el cobro de la comisión de uso de canal o si necesitas pagar tu tarjeta de crédito puedes hacerlo desde la banca digital y ahorrar el desplazarte hasta una agencia y resulta más seguro que andar con dinero por la calle.