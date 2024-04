La Corporación Financiera de Desarrollo ( Cofide ) colocó bonos corporativos por US$ 300 millones, denominados 5.950% Notes due 2029.

En información enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores ( SMV ), reportó que los títulos de deuda en mención se colocaron a una tasa de 5.95% anual, siendo su emisión el 30 de este mes y su vencimiento el 30 de abril del 2029.

La entidad estatal indicó que los pagos de intereses serán el 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre del 2024.

La institución estatal comunicó el 11 de este mes, la posibilidad de efectuar una emisión y colocación de bonos corporativos no garantizados en dólares , bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act of 1933 y sus modificatorias.

Deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores antes descritos en los Estados Unidos (EE.UU.) o en ninguna jurisdicción, donde ese ofrecimiento esté prohibido, señaló.

Además, ninguno de dichos valores podrá ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU . sin registro o una exención de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933 de los EE.UU. y sus modificatorias, agregó.

Cofide no tiene intenciones de registrar ninguno de los valores en los EE.UU. o llevar cabo una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción, precisó.

