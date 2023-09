Las operaciones a través del sistema LBTR administrado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el sistema de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos compensables administrado por la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) y el sistema de liquidación multibancaria de valores administrado por CAVALI, registran un crecimiento en los primeros siete meses.

El monto promedio mensual del total de las operaciones en los tres sistemas de pagos fue de S/ 439 mil millones de enero a julio de 2023, un aumento de 8.4% en comparación con el mismo período del año anterior, y mayor en 11.6% con relación al período previo a la pandemia de 2019.

El valor promedio mensual de las transferencias interbancarias que se realizan en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR) del BCRP ascendió a S/ 392,000 millones en el período analizado, un aumento del 7.6% con respecto del mismo período del año anterior, y un incremento del 8.7% frente a similar período de 2019.

Este sistema, que procesa operaciones de alto valor de las entidades y de sus clientes (desde S/ 5,000 y US$ 2,000) representa el 89% de las transacciones de todos los sistemas de pagos.

En tanto, el valor de las operaciones de pagos a través de la CCE -donde se liquidan cheques y otros instrumentos, cuyos montos máximos por operación no deben superar los S/ 420,000 y US$ 75,000 para transferencias de crédito (diferidas) y los S/ 30,000 y US$ 10,000 para transferencias inmediatas- aumentó un 12% frente al periodo anterior (60.3% respecto de 2019) a S/ 39,000 millones promedio mensual, debido al aumento del uso de Transferencias de Crédito y de Transferencias Inmediatas.

Asimismo, el monto promedio mensual de las transacciones procesadas en el Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores (SLMV), que incluye las transacciones en Rueda de Bolsa (acciones y bonos corporativos) y de valores del gobierno (mercado secundario), alcanzó los S/ 7,800 millones en los siete primeros meses de 2023, un aumento de 38.1% en comparación con el mismo período de 2022 y menor en 3% con relación a similares meses de 2019.

