Las expectativas sobre la demanda en los siguientes meses no son prometedoras a raiz de la crisis del coronavirus. Ante ello, se espera que los precios en algunos sectores como el de viviendas se reduzcan y se produzca un oportunidad para aquellos que puedan sobrellevar este gasto. Jorge Carrillo Acosta, profesor en Pacífico Business School, nos comenta sobre ello.

Es muy probable que, según Carillo, la demanda por viviendas se reduzca y que las inmobiliarías lo reflejen en menores precios en donde hay un margen importante para reducirlos. Esto sucedería a fines de mayo o inicios de junio, si se asume que el 27 de abril se levanta el cese de actividades.

“Si una persona tiene la posibilidad económica de comprar una vivienda tiene una ventaja en este momento. Las i nmobiliarias van a probar (mantendrán sus precios) en el mes de mayo y, en cuanto observen que su cartera de clientes se ha reducido, reaccionarían rematando los inmuebles”, afirmó

El efecto del coronavirus en la economía, señaló Carillo, podría dejar sin empleo a muchas personas, lo que afectaría la demanda de viviendas.

Asimismo, la coyuntura genera incertidumbre con respecto a los ingresos futuros de la gente que sí tiene empleo (pues temen ganar menos en el futuro o no tener empleo), lo que reduce la toma de compromisos al largo plazo y gastar sus ahorros. Además, clientes que ya habían abonado la inicial podrían retirarse, comentó Carrillo.

“Si una persona estaba reservando el 10% de la cuota inicial para la comprar de su vivienda este año, es posible que lo guarde a manera de seguro. Es más, las personas que ya pagaron la inicial podrían pedir la devolución de su dinero a pesar de que pierdan un porcentaje es este por no sentirse seguros”, indicó.

Menores tasas de interés

A los menores precios de los inmuebles se les suma las bajas tasas ante la coyuntura marcada por el Covid-19. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios, según Carrillo, actualmente se encuentran en mínimos históricos (ahora en 6.59%) y seguirán reduciéndose debido al recorte en la tasa de referencia (la tasa se ubica en 0.25%) y la menor demanda por viviendas.

“Al haber una menor demanda por viviendas y, con ello, de créditos hipotecarios, presionaría a la baja el precio que cobran por este tipo de créditos (tasa de interés). Este efecto en la demanda, sumado a la reducción de la tasa de referencia, repercutiría más en las tasa de los hipotecarios en los próximos meses", señaló.

Proyectos inmobiliarios

Según Carrillo, el sector construcción debería ser uno de los primeros en reincorporarse a sus labores, pues este tiene un efecto dinamizador importante e inmediato en la economía.

No obstante, los proyectos se podrían retrasar en el inicio de sus operaciones y reducir su velocidad, pues se espera que se exijan licencias nuevas con respecto a salud (certificados de sanidad, medidas de seguridad y salud ocupacional, medidas de distanciamiento entre personas, etc), comentó Carrillo.

“Si ya no se puede aglomerar gran cantidad de obreros en la construcción, esta obviamente tardará más. Asimismo, los proyectos que aún no tenían licencia de construcción podrían retrasarse, pues no sería una prioridad de las municipalidades otorgar estos permisos”, indicó