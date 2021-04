En la víspera, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por mayoría el dictamen que propone eliminar el cobro comisión a favor de la AFP, si el afiliado no tiene remuneración.

La iniciativa fue sustentada por el titular de este grupo de trabajo, Daniel Oseda Yucra.

Dijo que muchos afiliados han sufrido la pérdida de hasta S/ 14,000 en sus fondos AFP entre enero y marzo, según la SBS.

“La cartera administradora de los fondos de pensiones (AFP) perdió S/ 15,481 millones, lo que afectó a los fondos de los afiliados. Ello es una pérdida injustificada a la integridad de su derecho a la pensión. Lo cuestionable es que mientras los fondos de los afiliados pierden de modo estrepitoso, las utilidades o ganancias de las AFP se mantienen firmes”, observó.

Indicó que dichas pérdidas solo son para los afiliados, que no dejaron de producirse, incluso han llegado a aumentar en el 2021 hasta llegar a casi el 16%, lo que conlleva a que muchos afiliados pierdan su dinero, sobre todo aquellos que ya no aportan por encontrarse desempleados, mientras las AFP no asumen un riesgo proporcional en sus inversiones.

Agregó que, en esta dinámica, muchas personas que no aportan por años ven disminuyendo sus aportes pensionables, y el fondo aportado no le alcanzará para una pensión digna, ya que para tener una pensión equivalente al sueldo mínimo deben de tener un fondo de más de S/ 180,000.

La iniciativa aprobada modifica el artículo 24 del Decreto Supremo 054-97-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones. Se precisa que, en el caso de aporte obligatorio, no será de aplicación el cobro de comisión alguna.