El conglomerado de medios Warner Bros. Discovery recortó sus previsiones de beneficios entre US$ 300 y US$ 500 millones para todo el año debido “principalmente al impacto de las huelgas” que mantienen el sindicato de actores y el de guionistas en EE.UU. contra las grandes empresas de entretenimiento.

La compañía esperaba un ebitda -indicador financiero antes de reducir impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones- que debía oscilar entre los US$ 11,000 y los US$ 11,500 millones de dólares para 2023 pero, según la nueva orientación comunicada por Warner Bros. este martes, será de entre US$ 10,500 y US$ 11,000 millones.

“Aunque Warner Bros. Discovery confía en que estas huelgas se resuelvan pronto, no puede predecir cuándo terminarán finalmente. Con ambos gremios todavía en huelga hoy, la compañía ahora asume que el impacto financiero persistirá hasta finales de 2023″, concretó la empresa en la actualización de sus expectativas para este año.

No obstante, “Barbie”, el fenómeno taquillero del año con una facturación de US$ 1,400 millones a nivel mundial, y la reducción de inversiones en producción de películas y espectáculos permitirán aumentar el flujo de caja libre al menos hasta los US$ 5,000 millones, de acuerdo al informe de Warnet Bros. Discovery.

Desde la compañía también se destacó este martes que continuarán trabajando para resolver “de una manera justa” las huelgas del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) y del gremio de guionistas (WGA), y que modificarían sus previsiones si se terminasen los paros.

SAG-AFTRA se unió el 14 de julio a los piquetes iniciados por WGA más de dos meses antes contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión de EE.UU. (AMPTP) en una huelga conjunta que bloquea la industria del entretenimiento estadounidense y que, hasta la fecha, ha mostrado pocos visos de resolverse.

Un contexto de incertidumbre que se une a los despidos masivos perpetrados por grandes empresas de entretenimiento como la propia Warner Bros. Discovery, que concluyó un recorte total de 7.000 empleados a finales de mayo, como medida para recuperar “equilibrio financiero”.

