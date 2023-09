Los resultados superaron al líder anterior, Super Mario Bros.: La película, de Universal Pictures, propiedad de Comcast Corp., según un comunicado de Warner Bros Discovery Inc., que lanzó Barbie.

Es poco probable que otra película atraiga una audiencia tan grande este año, por lo que se trata de un récord que posiblemente se mantendrá. El filme ya es el más taquillero en los 100 años de historia de Warner Bros.

Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, se ha convertido en un fenómeno cultural, y muchos fanáticos se visten de rosa para ver la cinta de acción en vivo sobre la icónica muñeca de moda de Mattel Inc.

La película obtuvo un 88% de aprobación en el sitio de reseñas RottenTomatoes.com. El crítico Brandon Collins , de Medium Popcorn, calificó Barbie como un “filme hilarante y estimulante que me hizo examinar mis propios prejuicios”.

La película se estrenó el 21 de julio, la misma fecha en que se lanzó Oppenheimer, de Universal, dirigida por Christopher Nolan. El calendario de estreno provocó un furor en las redes sociales que se conoció como “Barbenheimer”, donde la gente corrió a los cines para ver ambas películas el mismo día. La demanda ayudó a romper récords de taquilla en cadenas como AMC Entertainment Holdings Inc. y Vue International.

Ambas películas ayudaron a elevar la recaudación de taquilla del verano a US$ 4,070 millones, apenas US$ 283 millones por debajo del nivel de 2019, previo a la pandemia, según datos de Comscore Inc.