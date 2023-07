Barbie, de Warner Bros., fue la película más vista en los cines de Estados Unidos y Canadá, con US$ 155 millones en entradas vendidas, según informó el domingo Comscore. Con ello, se convierte en el estreno más taquillero del año, superando los US$ 146,4 millones recaudados en abril por Super Mario Bros. La película. La cinta debutó el mismo fin de semana que Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que recaudó US$ 80,5 millones.

Se calcula que más de 200,000 espectadores compraron entradas para ver ambos estrenos el mismo día en cadenas como AMC Entertainment Holdings Inc. y Regal de Cineworld Group Plc, un fenómeno conocido como “Barbenheimer”. Los estrenos simultáneos energizaron a los asistentes al cine, ayudando a los cines a obtener el mejor fin de semana desde que Avengers: Endgame debutó en abril de 2019.

Taquilla en lo que va del año. América del Norte, semana del 21 de julio. ( Foto: Bloomberg)

También destaca Sound of Freedom, una película sobre el tráfico sexual de menores, que recaudó alrededor de US$ 20,1 millones en su tercer fin de semana, según ComScore. El improbable éxito veraniego superó a Misión imposible: sentencia mortal. Parte Uno, de Paramount Pictures, que cayó al cuarto lugar con US$ 19,5 millones.

El fin de semana fue una chispa de luz en un verano que ha sido difícil para la industria cinematográfica, que ha sufrido los decepcionantes resultados de películas de gran presupuesto como The Flash e Indiana Jones y el dial de destino.

Se esperaba que Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, generara entre US$ 140 millones y US$ 175 millones en su estreno nacional, según Boxoffice Pro. Las proyecciones aumentaron considerablemente en las últimas semanas, cuando la película recibió una gran atención mediática. Según Warner Bros., la cinta recaudó otros US$ 182 millones en los mercados internacionales.

La película se burla de la historia de la muñeca al tiempo que aborda las críticas sobre su figura poco realista y su naturaleza materialista. Sigue al personaje mientras sale del mundo perfecto creado por el fabricante de juguetes Mattel Inc. y entra en uno con personas reales en las que la muñeca ha tenido un impacto.

Top 10 de películas. En América del Norte, semana del 21 de julio. (Foto: Bloomberg)

