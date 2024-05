El Departamento de Abastecimiento del Congreso de la República ha sido puesto bajo el escrutinio público debido a presuntas irregularidades en la compra de equipos de aire acondicionado, informó Cuarto Poder.

El dominical consultó a Erick Roy Moncada, jefe de dicho departamento, sobre los elevados precios registrados en un estudio de mercado interno.

Dicho estudio, con fecha 9 de mayo, estima en más de S/ 1′316,000 la adquisición e instalación de 93 equipos de aire acondicionado, cifra que supera significativamente los valores del mercado.

José Antonio Trelles, experto en Contrataciones del Estado, calificó estas prácticas como presuntos delitos de colusión, argumentando que la sobrevaloración de precios no podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de las empresas proveedoras y la validación de las propuestas por parte del Congreso.

El estudio de mercado del Congreso establece el precio unitario de un equipo de aire acondicionado tipo Split Pared 24 MIL BTU/H, tecnología inverter, en S/ 4,743, mientras que en el portal Perú Compras este mismo modelo está S/ 2,869. Entonces, hablamos de una diferencia de S/ 1,847.

Lo mismo ocurre con el precio unitario de un equipo de aire acondicionado tipo Split Techo de 48 MIL BTU/H . El congreso cotiza cada unidad en S/ 17,700, pero en el portal Perú Compras está S/ 6,000, es decir, S/ 11,700 menos, una diferencia de 195%.

Empresas proveedoras

El informe de indagación de mercado, con fecha 19 de marzo, determinó que las empresas que cumplían con los requisitos para ganar la adjudicación directa del contrato eran Comercial Refrigeración Perú S.A.C. y Inmobiliaria TWD S.A.C.

No obstante, esta última carecía de experiencia en la venta e instalación de aires acondicionados, según lo advierte el informe de control interno.

Pero no solo eso, el programa periodístico también identificó vínculos entre las empresas proveedoras, como el caso de Comercial Refrigeración Perú S.A.C. y Inmobiliaria TWD S.A.C. Ambas pertenecen al mismo grupo económico, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación.

Para José Antonio Trelles, la irregularidad no solamente está en enviarle un pedido de cotización sobre aires acondicionados a una empresa que no era del rubro, sino que esta responda y realice una cotización sobrevalorada de un servicio que no brinda.

La pregunta es por qué una empresa que no se dedica a la instalación y venta de aires realiza una cotización y por qué se toma su respuesta como un valor referencial.

El reportaje señala que, por acuerdo de la Mesa Directiva de Alejandro Soto, se acordó entregar, vía una adjudicación directa, un proceso de selección excepcional a la Ley de Contrataciones del Estado.

Ante ello, Trelles refiere que la justificación que tiene el Congreso para iniciar un “proceso expres” fue la necesidad de tener aire acondicionado en pro de la salud de sus trabajadores, “y es tanta la urgencia que requieren de la instalación y operatividad de aires en julio de este año, en pleno invierno”, anotó.

Las revelaciones ponen en cuestionamiento la gestión del Departamento de Abastecimiento del Congreso y plantean serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de sus procesos de contratación.

Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan si el dinero de los contribuyentes está siendo utilizado de manera adecuada en medio de un escenario de necesidades más urgentes para el país.

