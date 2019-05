The Guardian advierte que aeropuerto de Chinchero puede destruir Machu Picchu

En una extensa nota, el diario británico The Guardian señaló que los sitios arqueológicos de la ciudadela de Machu Picchu se verán perjudicados con la construcción del aeropuerto internacional que destinará vuelos directos desde las principales ciudades de América Latina y los Estados Unidos al valle sagrado de Cusco.



“Los críticos dicen que los aviones pasarían a poca distancia sobre el cercano Ollantaytambo y su parque arqueológico de 348 kilómetros cuadrados, causando daños incalculables a las ruinas incas. Otros temen que la construcción agote la cuenca hidrográfica del lago Piuray, que depende de la mitad de su suministro de agua en la ciudad de Cusco”, destaca como argumento principal The Guardian.

El medio internacional, además, incluyó la opinión de antropólogos peruanos, quienes se muestran en contra de la construcción del aeropuerto y quienes han pedido una petición para que el presidente Martín Vizcarra reconsidere o reubique el aeropuerto de Chinchero. Entre estas opiniones está la de la historiadora peruana Natalia Majluf, quien declaró que “poner un aeropuerto ahí lo destruiría”. "No creo que haya ningún arqueólogo o historiador significativo trabajando en el área de Cusco que no haya firmado la petición", explicó Majluf a The Guardian.

Asimismo, Mark Rice, autor del libro “Making Machu Picchu: The Politics of Tourism in Twentieth-Century Peru”, también cree que la construcción del aeropuerto de Chinchero hará “mucho daño a la infraestructura de viaje de Cusco”.

En la actualidad, las excavadoras ya han comenzado a remover las millones de toneladas de tierra en Chinchero, luego de que la obra se paralizara tras las acusaciones de alzas de precios, y corrupción. Luego del proceso de arbitraje que dio luz verde al proyecto de Chinchero, el gobierno de Martín Vizcarra ha prometido seguir adelante el proyecto y que esté listo para el 2023.