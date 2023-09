Gannett Co. quiere contratar a un “periodista dedicado a Taylor Swift” para los diarios USA Today y The Tennessean que pueda “captar la música y el impacto cultural” de la cantante y compositora de 33 años, según una publicación en su sitio de vacantes.

El hecho de que una de las compañías de diarios más grandes de Estados Unidos ofrezca un puesto que cubra únicamente a una sola persona muestra la influencia que ejerce Swift en la conciencia cultural y —cada vez más— económica del país.

Jerome Powell responde preguntas sobre el impacto de la gira de Swift en la política monetaria, el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia la incluye en sus informes económicos, y los periodistas financieros acuñan el término “Swiftonomics”. John Authers, de Bloomberg, incluso ha especulado sobre cómo Swift podría afectar la inflación, en una columna que también abordaba la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.

El New York Times dijo que la gira de Swift ha “conquistado el mundo”.

El trabajo de USA Today requiere un reportero con habilidades en fotografía y video, “que pueda saciar una sed innegable de todo lo relacionado con Taylor Swift con un flujo constante de contenido en múltiples plataformas”.

El puesto es remoto y paga una tarifa por hora de entre US$ 21.63 y US$ 50.87. Suponiendo una semana de 40 horas, eso equivaldría a unos US$ 100,000 al año en el extremo superior del rango.

El candidato debe estar dispuesto —y poder— a viajar internacionalmente, presumiblemente para los próximos espectáculos de Swift en América Latina, Asia y Europa. El Eras Tour comenzó en marzo y se extenderá hasta finales de 2024, sumando un total de 146 fechas anunciadas hasta el momento. Cada concierto de tres horas es un homenaje a sus distintos álbumes o épocas.

Swift gana más de US$ 10 millones por noche en su gira, y es una de las dos artistas —la otra es Beyoncé— que está a punto de batir el récord de la gira más grande en la historia de la música.

Bloomberg Economics prevé que los Swifties y Bey Hive, como se llaman los fanáticos de las dos cantantes, agreguen US$ 5,400 millones al producto bruto interno de Estados Unidos en el tercer trimestre por gastos en conciertos.