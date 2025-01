6 enero del 2010. Hace 15 años

SEIS DE CADA DIEZ BECAS SE HAN PERDIDO

Solo se otorgaron 250 becas de estudios para el extranjero en el 2009. El 90% de la ayuda ofrecida cubre el valor de los estudios y la estadía. A nivel nacional, se pierde más del 30% de las becas. Confiep pide que participe el sector privado. Según la Oficina de Becas y Crédito Educativo, los estudiantes peruanos pierden la posibilidad de ir al extranjero porque no tienen un nivel avanzado de inglés. La burocracia en el Ministerio de Educación también impide difusión de las becas.

SE GANÓ HASTA 16% CON FONDOS MUTUOS Y HASTA 9.3% CON LAS AFP

Fondos mutuos de corto y mediano plazo fueron los de mejor desempeño. Los que más perdieron fueron los fondos de acciones. Patrimonio administrado creció en S/. 2,212 millones el año pasado. Si a inicios del 2014 usted colocó sus excedentes en un fondo mutuo en dólares que invierte en acciones estadounidenses, al término del mismo obtuvo un rendimiento nominal de 9.7%.

PATRIMONIO DE PERUANOS CRECERÁ MÁS RÁPIDO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

EL 2025 Para el 2020 se espera que su riqueza se incremente en 7.7%, es decir, el doble de lo que avanzaría la economía peruana. Revalorización de empresas y del mercado inmobiliario son dos factores muy importantes para la generación de riqueza. Entre el 2015 y el 2018, el patrimonio total de los peruanos pasó de US$ 363,700 millones a US$ 622,400 millones. Y este año alcanzaría los US$ 722,200 millones, según un reporte de PwC y Sura, que toma en cuenta activos financieros y no financieros.