31 enero del 2020. Hace 5 años

DÓLAR TREPA A S/ 3.37 IMPULSADO POR EL TEMOR AL VIRUS CHINO

BCR intervino para moderar el alza. En el peor escenario, puede llegar a S/ 3.41. Mientras precios del cobre y del petróleo disminuyen, sube cotización del oro. OMS declara emergencia internacional por el avance del coronavirus. FMI avizora un probable impacto económico en el primer trimestre. Se esperaba que el precio del cobre estuviera un poco mejor que en el 2019, pero en el primer trimestre parece que no será así, advierte Chile. 20 AEROLÍNEAS han suspendido por precaución sus vuelos hacia y desde China.

31 de enero del 2020. Hace 5 años. Comida rápida por delivery desplaza a calzado en compras online en Lima.

31 de enero del 2020. Hace 5 años

DEMANDA DE USO URBANO EMPUJA ALZA DE PRECIO DE TIERRAS AGRÍCOLAS

Tierras con habilitación de servicios públicos pueden valer hasta tres veces más que aquellas que no los tienen. En valle de Olmos se están adquiriendo terrenos “llave en mano”. Este año se prevé que los precios de terrenos agrícolas se incrementarán en 5%, debido a la mayor demanda de estas tierras para uso urbano. Los mayores incrementos se observarían en áreas de Santa Rosa (Huaral, Lima provincias) y Majes (Arequipa). Así lo indicó el gerentegeneral de Agrícola Cerro Prieto, Alfredo Lira, tras anotar que en el valle de Olmos, Lambayeque y Piura se encuentran tierras agrícolas con precios de entre US$ 20,000 y US$ 25,000 por hectárea. Un factor importante en este valor es la disponibilidad deagua, dijo.

31 de enero del 2024. Hace 1 año

FISCALIZARÁN A FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS NO REGULADOS POR SMV

Autoridades reaccionan a una serie de denuncias de estafas piramidales mediante el uso de fondos de inversión colocados por oferta privada, que perjudican la confianza en el mercado de valores. En los últimos años se han registrado denuncias de inversionistas que confiaron su dinero a gestoras de fondos no supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que, luego de un manejo fallido o doloso de dichos recursos, perdieron su capital.