30 de noviembre del 2018. Hace 5 años

EL 80% QUIERE CAMBIOS EN EL GABINETE MINISTERIAL

El 50% de peruanos opina que deben irse todos los ministros. Labor del Gobierno es regular para el 66% de encuestados. Para el 65% de los entrevistados, el país se ha estancado con Vizcarra. En julio, alcanzaban el 78%. P. 18, 19 El dato. El 49% cree que el próximo año estaremos igual que este año.

30 de noviembre del 2018. Hace 5 años

EL 53% DE LOS PERUANOS AÚN NO DECIDE SU VOTO PARA EL REFERÉNDUM

El 20.6% del segmento D dice no estar nada interesado en la consulta popular. En simulacro de votación, el 80% en el oriente votaría por el sí para prohibir reelección congresal. A 10 días de realizarse el referéndum, el 53% de ciudadanos aún no ha decidido que opciones marcar, según se desprende de la última encuesta de Pulso Perú. Se detalla que el 58.2% de peruanos del segmento E aún está por adoptar una postura. Le sigue de cerca con el 56.1% el segmento D y el 51.9% del C.

30 de noviembre del 2022. Hace 1 año

EMPRESARIOS ASUMEN QUE CASTILLO CONTINUARÁ EN PALACIO EN EL 2023

El 45% ve altamente probable que el presidente permanezca, según el SAE de Apoyo Consultoría. El 31%, ligeramente probable. Gremios ratifican el consenso empresarial de la encuesta: que el mayor riesgo para los negocios sigue siendo el político.