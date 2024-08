31 agosto del 2009. Hace 15 años

PARE DE SOÑAR: PRECIOS DE CASAS NO BAJARÁN MÁS

Ministro de Vivienda señala que es momento de comprar. Rebaja en precio de materiales de construcción tuvo poco impacto en el abaratamiento de viviendas. Allison cree que aún no deben ‘sincerarse’ las tarifas de agua. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francis Allison, señaló que en los proyectos destinados a los segmentos socioeconómicos C y D no se ha visto que hayan bajado significativamente los precios de las casas.

31 de agosto del 2009. Hace 15 años

CUSCO CONDICIONA EL PROYECTO MAJES - SIGUAS II

CONDICIONES El presidente del Gobierno Regional del Cusco sostiene que se requiere asegurar primero que hay el recurso hidríco suficiente, de la cuenca del Apurímac para atender los proyectos que se desarrollan en la región. SONIA GILVONIO MALACA El Gobierno Regional del Cusco quiere estar seguro de que habrá agua para los proyectos en su zona, antes de dar su visto bueno a la ejecución de la segunda etapa del proyecto de irrigación Majes-Siguas II.

31 de agosto del 2023. Hace 1 año

SOBREESTIMACIÓN DE INGRESOS PONE EN JAQUE PRESUPUESTO DEL 2024

2024-2027 advierte que un fenómeno de El Niño fuerte requerirá de una mayor respuesta de la política fiscal. Consejo Fiscal dice que para llegar al déficit fiscal del1% el 2026, el gasto público tendría que reducirse en 0.5 puntos por año.