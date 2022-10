29 de octubre del 2007. Hace 15 años

USO DE GAS SE DISPARA MIENTRAS PETROLEO SE ACERCA A US$ 100

Consumo de centrales térmicas en el año superó en 80% lo previsto por Ministerio de Energía, aunque se emplea poco en viviendas. MEM promete que no subirán precios de combustibles aun si crudo sigue subiendo.

29 de octubre del 2012. Hace 10 años

ALISTAN COMPRAS DE EMPRESAS Y BONOS POR US$ 9 MIL MLLS

Al menos, 15 empresas peruanas planean adquisiciones en el Perú y en la región por US$ 3,000 millones. Banca financiará inversiones de grandes compañías por US$ 5,000 millones. El mercado de fusiones y adquisiciones estará movido en lo que resta del año y en el 2013, dice gerente general adjunto del BBVA Continental, Gustavo Delgado Aparicio. Actualmente, existen en cartera para los próximos 12 meses US$ 6,000 millones en emisiones de bonos corporativos. Por lo pronto, Unicem se prepara próximamentea realizar una colocación por US$ 150 millones.

29 de octubre del 2021. Hace 1 año

PUEDE ELEVARSE A 10% IMPUESTO AL ALQUILER Y VENTA DE INMUEBLES

Gobierno espera recaudar S/ 12 mil millones adicionales con reforma tributaria, adelanta el MEF. Se propone que los beneficios de los que goza el sector agroexportador se amplíen a la acuicultura. En proyecto se plantea retirar exoneraciones a seguros de vida para que paguen el IGV. Se pretende dar más ‘dientes’ a la SBS para aplicar multas de acuerdo a los ingresos de las entidades financieras. Gobierno plantea subir impuesto a las ganancias de capital en la bolsa, que hoy es de 5%. Se impulsarán operaciones en entidades de crédito para que den préstamos aun sin captar depósitos.