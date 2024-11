26 noviembre del 2009. Hace 15 años

ALZA DE PRECIOS DE CASAS NO SE FRENARÁ EL 2010

Terrenos se han encarecido en 10%. Precio promedio de los departamentos se ubica en US$ 96 mil. La oferta de viviendas aumentó en 30.82%. Los locales comerciales más baratos se venden en Carabayllo por US$ 3,314. Banca ya ofrece tasas de 5% para créditos hipotecarios. El presidente de Capeco, Walter Piazza, afirmó que en el último año creció en 7% la demanda insatisfecha de viviendas en Lima. Actualmente, no se cubren los requerimientos de casa menores a US$ 25 mil.

26 de noviembre del 2009. Hace 15 años. La bolsa en pie de lucha por el impuesto a las ganancias.

26 de noviembre del 2014. Hace 10 años

YA NO SERVIRÁN FACTURAS DE MÁS DE UN MILLÓN DE CONTRIBUYENTES

El objetivo es combatir la compra de comprobantes de pago para evadir impuestos. Las empresas ya no podrán deducir como gastos las facturas de los contribuyentes que tengan su RUC de baja. Algunos pagarán más IR Las personas con ingresos mayores a 52 UIT pagarán 30% de Impuesto a la Renta en vez de 21% al que están sujetas hoy en día, con la propuesta del Ejecutivo. Es decir, la baja de algunos se compensa con la subida de otros.

26 de noviembre del 2019. Hace 5 años

TAXIS COLECTIVOS NO SERÁN FORMALIZADOS

Gobierno promete no ceder ante violencia de paro de ‘colectiveros’. Solo les queda adquirir un bus o microbús. Av. Javier Prado podría incorporar a 60 unidades a sistema de transporte si se frena la informalidad. En abril del 2020 se iniciará licitación para reconversión de transportistas en un sistema con más unidades. En los cinco corredores complementarios operan 800 buses, cuando debería haber almenos 5,000.