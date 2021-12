26 de diciembre del 2006. Hace 15 años

BAJARAN ARANCELES A EQUIPOS Y MAQUINARIA IMPORTADA

Gobierno decidió disminución para más de mil partidas de industria y agro. Este año hubo fuerte reconversión en manufactura. Precios de bienes de capital importados han caído en el año.

26 de diciembre del 2011. Hace 10 años

BAJARÁN LOS PRECIOS DE GASOLINAS DE 84 Y 90

Castilla dijo que de todos modos subirá salario mínimo el próximo año. Señala que no es momento de mover las tasas de impuestos. El ministro de Economía, Luis Castilla, afirmó que actualmente el Gobierno de Humala tiene un alto nivel de aprobación para los estándares nacionales. Sostuvo que no es conveniente fijar topes a las tasas de interés ni es sensato eliminar el régimen laboral para las exportaciones no tradicionales, dada la situación de la economía mundial. En marzo se presentará el proyecto de la reforma de remuneraciones y pensiones en FF.AA. y la Policía. -Próxima semana se tendrá listo esquema para pagar más de S/. 15,600 a los altos funcionarios del Estado. -Se reducirán comisiones de las AFP y se buscará una mayor cobertura del sistema privado de pensiones.

26 de diciembre del 20216. Hace 5 año

REBAJA DE 18% A 17% DEL IGV SERÁ DESDE 1 DE JULIO DEL 2017

Esta semana se define si habrá crédito tributario por cada trabajador que ingrese a planilla para empresas que se formalicen. Gobierno considera que no hay razón para que ninguna empresa estatal, como Petroperú, esté fuera del ámbito de Fonafe. PPK revela que en el reservorio de Por echos hay más oro que en Yanacocha. Ya hay varios grupos que lo están estudiando. A partir de marzo, se esperan los primeros impactos de los decretos legislativos que está aprobando el Ejecutivo, dijo el presidente Kuczynski. Reveló que se está pensando en promover la construcción de 40,000 viviendas económicas con apoyo gubernamental.