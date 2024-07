23 julio del 2009. Hace 15 años

EVALÚAN INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Ministerio de Vivienda evaluará propuestas de Capeco. Objetivo de medidas es dinamizar la inversión en el sector. Contemplan campaña publicitaria para promover compra de casas. Ministro Allison considera que ya no bajará más el costo de créditos hipotecarios. Los empresarios constructores han presentado tres propuestas de índole tributaria para promover obras. El ministro de Vivienda, Francis Allison, ‘ha recogido el guante’ y ofreció evaluarlas.

23 de julio del 2014. Hace 10 años

CAE CORNEJO Y ANA JARA VA A LA PCM

Por primera vez, una militante de Gana Perú asume la jefatura del Gabinete en el Gobierno de Humala. Es cercana a Nadine Heredia. El presidente Humala juramentó a su sexto presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de René Cornejo. Esta vez a diferencia de lo que sucedió con su predecesor, cinco bancadas de la oposición miran con simpatía el ingreso de Ana Jara, con excepción del fujimorismo. Mientras tanto, algunos congresistas del oficialismo saldrían hoy de sus filas.

23 de julio del 2019. Hace 5 años

ELEVAN MULTAS A EMPRESAS POR DISCRIMINACIÓN SALARIAL ENTRE TRABAJADORES

Sanción estará en función no solo de los afectados directamente, sino también se extenderá por categoría. Ahora Sunafil fiscaliza a 10,717 compañías y a partir del 1 de diciembre lo hará a 238,960. La inspección laboral verificará políticas generales de salarios y no casos específicos, por ello la multa estará en función no solo de los trabajadores afectados directamente sino de los afectados por categoría.