22 agosto del 2014. Hace 10 años

EMPRESARIOS YA NO AGUANTAN MÁS TRÁMITES

Se necesita un lavado de cerebro en el sector público para que deje de trabar cosas, dice jefe de Apoyo Consultoría. El boom del Perú en los próximos años serán las obras vía asociación público-privada, que llegarán a US$ 25 mil millones. El 20% de las 300 empresas top del país prevén acelerar sus planes de inversión en los próximos seis meses, según un sondeo del SAE anual de Apoyo Consultoría. Para la consultora, si se quiere crecer a tasas de 5% y 6% se necesita que la confianza empresarial siga recuperándose, porque en el actual nivel no es suficiente. Recomienda mirar más de cerca la evolución del empleo y no solo del PBI.

22 de agosto del 2019. Hace 5 años

HAY MÁS OFERTA DE VIVIENDAS EN PLANOS QUE EN CONSTRUCCIÓN

Tiempos más largos de preventa y exigencias en financiamiento limitan inicio de obras. Antes del mensaje del 28 se vendían 1,500 viviendas al mes, hoy se estima que bajarán a 1,100. Tiempos más largos de preventa y exigencias en financiamiento limitan paso de iniciativas en planos a puesta en obras. Este año se esperan ventas de 16,000 unidades nuevas en Lima Metropolitana.

22 de agosto del 2023. Hace 1 año

NUEVE LEYES APROBADAS POR INSISTENCIA PONEN EN RIESGO A LA ECONOMÍA

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, 69 normas fueron observadas hasta julio. Congreso aprobó 23 sin cambio alguno. Iniciativas legislativas también muestran indicios de contravenir incluso las competencias del mismo Parlamento.