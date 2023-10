21 de octubre del 2008. Hace 15 años

PRECIOS DE SEGUROS SUBEN POR IMPACTO DE LA CRISIS MUNDIAL

Menor respaldo de reaseguros y aumento de indemnizaciones encarecen casi todas las pólizas. Seguros de vida son los únicos que no se elevarán. Precios de seguros de las minas se han incrementado entre 30% y 50%. La repercusión de la crisis global ya no se percibe solo en la Bolsa o en el dólar, también alcanza a los precios de las pólizas de los seguros, que venían siendo afectados por la feroz competencia en el sector. Así, se comienza a registrar un alza. Por ejemplo, en el caso de los seguros para construcción oscila entre 15% y 20%. ¿Qué hacer? Revise, por ejemplo, sus valores declarados para no pagar primas innecesarias.

21 de octubre del 2013. Hace 10 años

LAS PERSONAS SERÁN PRINCIPAL BLANCO DE LA SUNAT EN 2014

Se han triplicado las fiscalizaciones por desbalance patrimonial. El pago por Impuesto a la Renta sube más en las personas que en las empresas. Desde este año, las personas que tienen operaciones en paraísos fiscales están obligadas a informar las operaciones que realizan, lo cual se verá reflejado en la declaración jurada de marzo del próximo año. Asimismo, en las próximas semanas, la Sunat establecerá límites para el ingreso a las cuentas del fisco del dinero empozado en las cuentas de los contribuyentes por el pago adelantado del IGV, conocido como detracciones.

21 de octubre del 2022. Hace 1 año

FITCH BAJA PERSPECTIVA DE PERÚ A NEGATIVA Y PREVÉ UN MENOR CRECIMIENTO

Calificadora asegura que Congreso y Ejecutivo han quedado atrapados “en un punto muerto incómodo” hasta 2024. Redujo su estimado de expansión del PBI para 2022 a 2.3%, desde 2.5%, y proyecta un promedio de 2% en los próximos dos años.