21 de enero del 2008. Hace 15 años

SUNAT SE APRESTA A UNA FISCALIZACIÓN MASIVA A PERSONAS

Campaña que se avecina se focalizaría principalmente en los profesionales de cuarta y quinta categoría. El 2008 puede convertirse en el año de la fiscalización tributaria para las personas naturales. La administración tributaria, haciendo uso de la información obtenida por el ITF, cada vez cuenta con mayores datos para realizar cruces de información. Así, hasta han solicitado documentación a las empresas de fidelización sobre los puntos que canjean los consumidores por la compra de productos. También se ha puesto la puntería en las inconsistencias de los contribuyentes por sus ingresos declarados.

21 de enero del 2013. Hace 10 años

40% DE LA ECONOMÍA SE AFECTARÁ SI DÓLAR CONTINÚA A LA BAJA

Desde julio del 2007, el tipo de cambio real registra una caída de 17%, según Macroconsult. Confiep confía en que el Banco Central no permitirá que el dólar disminuya a S/. 2.30. El año pasado ingresaron US$ 22,000 millones a la economía peruana, de los cuales se absorbieron US$ 6,000 millones y el resto tuvo que ser adquirido por el Banco Central de Reserva, afirmó Elmer Cuba, director gerente de Macroconsult. La Cámara de Comercio de Lima presentará esta semana una propuesta para enfrentar la caída del tipo de cambio. Actualmente, el promedio diario de negociación de dólares en el mercado es el más alto de los últimos tres meses.

21 de enero del 2022. Hace 1 año

DESDE JULIO LA BANCA PONDRÁ MÁS CANDADOS ANTE FRAUDES ONLINE

SBS dispone que entidades financieras tendrán que utilizar dos factores para verificar autenticidad de usuarios. Entre estos, contraseñas, respuestas a preguntas claves, certificados digitales, huella digital e incluso reconocimiento facial. Durante la pandemia, crecieron fraudes en línea.