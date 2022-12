20 de diciembre del 2007. Hace 15 años

EXPORTACIÓN DEL GAS DE CAMISEA RECIBE EL RESPALDO DEL BID

BID otorgó préstamo de US$ 400 millones. Tuvo el apoyo de todo el directorio, con la abstención de Venezuela. Hace dos semanas advertíamos que se había iniciado una nueva campaña contra el proyecto de exportación del gas de Camisea. Nuevas cifras para los mismos argumentos se presentaron ante el BID, pero no lograron convencer. Tal como adelantó el martes Gestión, EE.UU. apoyó la solicitud de crédito. Ayer se cerró una etapa del financiamiento y hoy se podría aprobar el préstamo del Eximbank de EE.UU. Pese a todo, los ecologistas no cesarán de presionar al BID para que se mejore el cuidado del medio ambiente.

20 de diciembre del 2012. Hace 10 años

SUNAT YA NO DEJA PASAR UNA FALTA EN PAGO DEL IGV

Ahora no perdona errores en el pago adelantado del IGV, pues busca una correcta declaración que luego no se modifique o rectifique Las fiscalizaciones de la Sunat en el pago adelantado del IGV se han vuelto más drásticas, al punto que si hay errores o inconsistencias, la administración tributaria asume que todo el monto depositado como detracción es un ingreso como recaudación.

20 de diciembre del 2017. Hace 5 año

VACANCIA DE PPK DESATA BATALLA LEGAL

Kuczynski pide que Congreso le envíe toda documentación que sustenta pedido de vacancia. Presentan 14 acciones de amparo y se plantea ir a la OEA. Comisión Lava Jato cita a Sepúlveda. La defensa del presidente Kuczynski, a cargo de Alberto Borea, puso en marcha su estrategia. Hasta el momento, no hay pedidos de licencia de congresistas para el debate del jueves, mientras que Fuerza Popular denuncia que se quiere “sembrar pruebas” para pedir la prisión de Keiko Fujimori.