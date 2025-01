19 enero del 2010. Hace 15 años

MINERAS SE LA JUEGAN, DOBLARÁN SUS INVERSIONES

Proyectan invertir US$ 5,000 millones este año, desde los casi US$ 2,500 millones del 2009. Destinarán más de US$ 1,000 millones en La Zanja, Bayóvar y Cajamarquila. Empresas buscan procesar los concentrados. La Sociedad Nacional de Minería estima que hasta el año 2015 se ejecutarían 25 grandes proyectos por un total de US$ 30,000 millones. Sin embargo, siguen paralizadas las empresas junior, dedicadas a la exploración, aún afectadas por la crisis financiera.

19 de enero del 2010. Hace 15 años. Las farmacias tendrán hasta 180 días para publicar precios.

19 de enero del 2015. Hace 10 años

BANCOS PAGARÁN TASAS MÁS ALTAS POR DEPÓSITOS Y ELEVARÁN PREMIOS

Monto promedio de los depósitos a plazo del nivel socioeconómico A es de un millón de soles y de 200 mil soles en las cuentas de ahorros. La banca saldrá a disputar, palmo a palmo, la captación de clientes para las cuentas de los depósitos en soles, a fin de compensar la apertura de cuentas en dólares que se viene incrementando en los segmentos A y B, ante el mayor tipo de cambio. En, al menos, seis meses se espera que baje el costo de los créditos de consumo y para las pymes, por la reducción de la tasa de referencia del BCR.

19 de enero del 2024. Hace 1 año

RUTAS DE LIMA PREVÉ SUBIR PEAJES A S/ 7.5 DE TODAS MANERAS

Miguel Oyarzo Director gerente general de Rutas de Lima Concesionaria indica que han invertido a la fecha S/2,000 millones en obras de infraestructura, de una inversión total de S/3,000 millones. Recursos van a repago de las deudas y obrasde mantenimiento. Piden que MML cumpla con la entrega de terrenos. En entrevista a Gestión, el director gerente general de Rutas de Lima, Miguel Oyarzo (MO), y el director legal de la empresa, Ives Becerra (IB), explican las razones detrás de su anunciada alza en las tarifas de peajes en su concesión de la Panamericana Norte y Sur, y los pasos que siguen para su próxima aplicación.