17 abril del 2009. Hace 15 años

OTORGARÁN MÁS AYUDA CREDITICIA A LAS EMPRESAS

Gobierno prepara líneas de financiamiento para capital de trabajo y reestructuración de compañías en problemas. Fondo de garantía empresarial se destinará principalmente a exportadores. La SBS, el Banco de la Nación y Cofide están delineando nuevos productos de crédito con las instituciones financieras para apoyar a las empresas, anunció el ministro Carranza. Ayer, por fin, el Fogem empezó a operar.

17 de abril del 2019. Hace 5 años

CONGRESO DEBATIRÁ QUE MEGAS NO UTILIZADOS EN INTERNET SE ACUMULEN

Proyecto plantea que minutos y datos no gastados puedan usarse hasta tres meses después. Se aplicaría para todos los planes pospago e incluso para las recargas del prepago. Hoy se ofrecen planes con minutos para llamadas y datos de Internet que si no se utilizan en su totalidad durante el mes, ya no pueden usarse luego. Congreso quiere cambiar esa situación.

17 de abril del 2009. Hace 1 año

EL 57% DE PERUANOS NO ESPERA QUE ECONOMÍA SE REACTIVE ESTE AÑO

Si bien los datos por región son bastante parejos, en Lima (63%) y en el norte del país (58%) hay mayor pesimismo. Además, la agricultura familiar y la minería se perciben como las actividades más capaces de mejorar la calidad de vida en las regiones.