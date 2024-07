15 julio del 2009. Hace 15 años

ALAN EXIGE A SUS MINISTROS QUE ACELEREN EL GASTO

Advierte que escaso avance de inversión pública impediría alcanzar crecimiento. Demanda evitar el ‘peloteo’ en los trámites burocráticos. Señala que regiones y municipios no deben pedir más recursos cuando aún no gastan los que tienen. Preocupación del mandatario porque a mitad de año solo se ha gastado el 24% de lo presupuestado. “Necesitamos gastar cuanto antes”, enfatizó. Pidió a Consucode no poner más trabas, aunque el ministro Pérez señaló que suspender el SNIP no resolverá el problema.

15 de julio del 2014. Hace 10 años

MÁS PERSONAS PREFIEREN LOS CRÉDITOS EN CUOTAS QUE EL USO DE TARJETAS

En promedio, las líneas autorizadas de las tarjetas de crédito bajaron de S/. 6,439 a S/. 5,746. El crecimiento de los préstamos en cuotas se debe principalmente a la expansión de los créditos de libre disponibilidad, que en general son menos costosos para financiar la compra de bienes y servicios que las tarjetas. El Banco Central recomienda a las entidades financieras evitar elevar significativamente la deuda promedio de los hogares.

15 de julio del 2019. Hace 5 años

ECONOMÍA CRECIÓ 0.63% EN MAYO Y MEF ESPERA CERCA DE 3.5% EN JUNIO

Proyecciones del mercado apuntaban a una expansión de 1.2% en mayo. Cayeron construcción e industria. Aumentó empleo adecuado entre abril y junio, pero hay 329,700 limeños que buscan trabajo en forma activa. Ingreso promedio en Lima subió S/ 49.80 en segundo trimestre, pero solo S/ 5 para segmento de 25 a 44 años.