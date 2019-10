11 de octubre de 1994, hace 25 años

FUJIMORI: VICEPRESIDENTES NO SERAN FIGURAS DECORATIVAS

Jefe de Estado tomó juramento a nuevos ministros de Transportes y Salud. Absalón Vásquez permanecerá en la cartera de Agricultura.

11 de octubre de 1999, hace 20 años

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE SERA EL NUEVO PRIMER MINISTRO

Ha defendido al Gobierno ante la Corte Interamericana de San José y la CIDH. Fujimori señaló que los objetivos del nuevo gabinete son mejorar la economía y consolidar el proceso de paz en el país.

11 de octubre del 2004, hace 15 años

CRECERA CONTROL A EMPRESAS QUE AUMENTEN PATRIMONIO

Sunat dispone que préstamos para ese fin deban ser de contribuyentes y dinero plenamente identificados. También será mayor la fiscalización en la depreciación de activos fijos

11 de octubre del 2018, hace 1 año

FISCALÍA ACUSA A KEIKO DE LAVAR DINERO A TRAVÉS DE FUERZA POPULAR

Ministerio Público considera que encabeza una organización criminal cuya “fachada” es su propio partido.

• Fiscal dice que no ha explicado origen de US$ 2.45 millones e insiste en que Odebrecht le dio US$ 1.2 millones a agrupación.

• Resolución señala que usó ‘el pitufeo’, falsos aportantes, así como cocteles y rifas. Acusa a la ONPE de no supervisar debidamente.