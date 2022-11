Los tsunamis han causado desgracias a su paso, como la ocurrida en 2004 en el sudeste asiático, que afectó a 14 países, dejó más de 227 mil muertos y hasta borró del mapa a algunas ciudades. Para saber qué hacer ante un fenómeno natural de este tipo, la Asamblea General de la ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. Conoce la historia de porqué ese día.

En los últimos cien años se han registrado 58 tsunamis, que han acabado con la vida de más de 260,000 personas, superando a cualquier otro desastre natural. Como mencionamos, el mayor fue el que ocurrió en el sudeste de Asia en 2004, afectado, sobre todo, a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Otro país golpeado por los maremotos ha sido Chile, que, en 27 de febrero de 2010, tuvo olas hasta de 29 metros como consecuencia de un sismo de 8,8 grados de magnitud. Más de 200 personas murieron y hubo cuantiosos daños materiales.

Sin embargo, para la ONU por más mortales que puedan ser los tsunamis, es importante estar preparados para salvar vidas y reducir los daños.

Imágenes de un tsunami ocasionado por un terremoto en Japón (Foto: Getty Images)

¿QUÉ ES UN TSUNAMI?

La palabra “tsunami” está formada por las palabras japonesas “tsu” (puerto) y “nami” (ola). Un tsunami es una serie de olas gigantescas que se producen por una perturbación bajo el agua, por lo general, asociada con los terremotos que ocurren en el fondo del océano o cerca de él.

Los maremotos también pueden ser causado por las erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierras submarinas, así como desprendimientos de rocas costeras o el impacto de un gran meteorito en el océano.

Las olas del tsunami frecuentemente parecen paredes de agua y pueden llegar a la costa y ser peligrosas durante horas. El tiempo que transcurre entre una ola y otra puede ir de cinco minutos a una hora.

¿CUÁNDO SE CREÓ EL DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS TSUNAMIS?

En diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La fecha tiene como objetivo reconocer la importancia de estar preparados, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados.

La alerta y la acción temprana son herramientas eficaces para proteger a las personas, salvar vidas y evitar que la amenaza se convierta en un desastre.

¿POR QUÉ SE CREÓ EL 5 DE NOVIEMBRE EL DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS TSUNAMIS?

La idea de crear el Día Mundial nació de una propuesta de Japón, país que se ha visto afectado por los tsunamis en repetidas ocasiones. Que se haya elegido el 5 de noviembre, se debe a una historia japonesa denominada “Inamura no hi: The burning rice firlds” (”Fuego de las gavillas de arroz”).

La historia se desarrolla en Japón durante el año 1854, donde un aldeano, Goryo Hamaguchi, se percató de que la marea estaba bajando bruscamente y decidió incendiar toda su cosecha (las gavillas de arroz) para advertir al resto de habitantes de la aldea que huyeran a tierras altas.

Pasado el desastre y con una aldea consternada por la pérdida de familiares y medios de subsistencia, muchos lugareños querían mudarse a otro lugar. Para evitar que eso suceda, a Goryo se le ocurrió construir un terraplén a lo largo de la playa y empleó a los mismos aldeanos. A los cuatro años culminaron el trabajo. Plantaron pinos y árboles de cera en la costa.

En 1946 llegó otro maremoto, pero esta vez estaban protegidos por el terraplén y las enormes olas no llegaron a la aldea. El terraplén de Hiromura sigue protegiendo hasta ahora la aldea de Hirowawa-cho.