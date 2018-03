¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

13 de marzo de 1998, hace 20 años

PROYECTO DE ANTAMINA REQUIERE INVERSION DE US$ 2,200 MLLS.

Rio Algom e Inmet Mining presentaron estudio de factibilidad y anunciaron decisión de buscar financiamiento. Mina estaría en capacidad de generar ingresos por US$ 700 mlls. anuales a partir del 2001



13 de marzo del 2003, hace 15 años

TOLEDO OFRECE NUEVA REBAJA DE ARANCELES PARA MAQUINARIA

Pese a dificultades del Fisco, el Mandatario afirmó que se adoptará medida para aprovechar mejor el ATPDEA. Criticó que haya empresarios de poca fe para invertir en el país.



13 de marzo del 2008, hace 10 años

MODERARÁN CRECIMIENTO DEL CRÉDITO Y LA DEMANDA

BCR decide hoy elevar otra vez el encaje a los depósitos para reducir la liquidez. Alan García remarca que no tomará medidas desesperadas por turbulencia mundial e inflación. Ayer, el presidente de la República y los titulares de Economía y del BCR salieron a tranquilizar a la población frente al repunte inflacionario. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, señaló que es más conveniente elevar el encaje que subir la tasa de referencia del instituto emisor, porque, dado el optimismo por nuevas inversiones, el alza de las tasas demora en tener efecto.



13 de marzo del 2013, hace 5 años

"NO VAMOS A PERMITIR QUE EMPRESAS SE BURLEN DEL ESTADO"

El 85% de multas impuestas a empresas por infracciones ambientales está judicializado y hay más de S/. 76 millones en cobranza coactiva. A partir de abril del 2014, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobará los estudios de impacto ambiental de los sectores extractivos, y se empezará con los proyectos mineros y energéticos. El ministro Manuel Pulgar Vidal dijo que las empresas no deben tener miedo a la nueva normativa porque no cree que todas cometan infracciones que lleguen al tope de una multa. Existen más de 70 empresas en espera de que se aprueben los EIA, como Pluspetrol para una inversión de US$ 480 millones.