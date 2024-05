Cuando participó en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, el superintendente nacional de Migraciones Armando García reveló que aumentaron a 42.1% las solicitudes de nacionalización por matrimonio de venezolanos con ciudadanos nacionales. Una cifra por encima de la data histórica.

De acuerdo con la información de Migraciones a la que accedió Gestión, en 2023 se registró 1,140 solicitudes de nacionalización por matrimonio y la mayor parte lo concentraron los ciudadanos venezolanos, con 385.

De hecho, esta modalidad de nacionalización ha ido en aumento. En 2022, se registraron 787 solicitudes, incrementándose en un año 45% .

En lo que va del 2024, se registraron 311 solicitudes, a ese ritmo se podría prever que cierre con casi 1,200 solicitudes, la cifra más alta en los últimos cuatro años (en 2021 se registró 1,091 solicitudes).

Ranking de extranjeros que solicitaron la nacionalización por matrimonio

Venezuela lidera la lista. Los ciudadanos que más solicitaron la nacionalización por matrimonio en 2023 fueron los ciudadanos venezolanos con 385 solicitudes, le sigue Colombia (109), Bolivia (56), Cuba (54), España (49), Ecuador (48), Estados Unidos (42), Rusia (30), entre otros.

Cabe destacar que en el caso de los ciudadanos venezolanos, en lo que va del 2024, ya se registran 101.

“Antes de la pandemia, la proporción de crecimiento de solicitudes de personas venezolanas de nacionalidad peruana por matrimonio era de 11% anual, pero este 2024, en tan solo cuatro meses, la proporción de crecimiento ha subido al 45% ”, explicó a Gestión, Eduardo Sevilla, expresidente de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Pero, ¿a qué se debe este aumento? La ola migratoria no sería el único factor.

Ciudadanos venezolanos quieren casarse con peruanos para buscar la nacionalización

Para Sevilla, exjefe de Migraciones, dicho aumento de solicitudes de venezolanos para nacionalizarse por matrimonio se debe a la ola migratoria venezolana en los últimos años, pues en el Perú, actualmente viven 1.5 millones de ciudadanos venezolanos , según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, en sus siglas en inglés).

Asimismo, insistió que el trámite desmedido para lograr ser ciudadano peruano se debe a la desactualizada ley de nacionalidad que merece—menciona Sevilla—una modificatoria acorde a la realidad migratoria actual.

“Se sugiere la necesidad de que las autoridades evalúen los requisitos actuales, considerando ciertos cambios (...) En el Perú, la norma vigente establece que luego de dos años de vigencia de matrimonio, el ciudadano extranjero puede solicitar la nacionalidad” , explicó.

En ese sentido, apoya la modificatoria de la ley de nacionalidad impulsada por el Congreso para ampliar los años de espera para conseguir la nacionalización por matrimonio. Pasar de 2 a 4 años.

Nacionalización por matrimonio: vulnerable al fraude por poca rigurosidad

El año pasado, la legisladora Lady Camones presentó al Congreso un proyecto de ley para que los extranjeros esperen cuatros años para tener la nacionalidad por matrimonio.

Entre los argumentos de dicha iniciativa está la desactualización de dicha ley que se aprobó en 2009, cuando el Perú era un país de tránsito de extranjeros, y no de destino, como en la actualidad.

“Es de imperiosa necesidad que la norma contemple la posibilidad del retiro de la nacionalidad cuando ha sido obtenida de manera irregular. Por ejemplo, dado que la ley solo exige 2 años después de haber contraído matrimonio, la poca rigurosidad en el tiempo de unión legal de dos personas, la hace proclive al fraude y esta modalidad de obtención de la nacionalidad está en aumento”, expresó la congresista Lady Camones en su momento.

Además, la actual ley así como la iniciativa de la congresista Camones exige que el solicitante no tenga antecedentes policiales, penales y judiciales vigentes dentro del territorio nacional, así como en el extranjero.

El proyecto de ley presentado a fines de octubre de 2023 sigue en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, a la espera debe ser debatido y aprobado; para luego llegar al Pleno.

Al respecto, Sevilla resaltó que dicha iniciativa no genera ningún perjuicio al ciudadano extranjero, ya que si hay un matrimonio sólido no habrá inconveniente para ampliar el plazo de espera.

“La migración no es mala, el problema está en que si se hace de forma desordenada, si no hay un procedimiento bien adecuado se genera está oportunidad de que alguien pueda aprovecharse del sistema y esa no es la idea tampoco”, sostuvo a Gestión, Juan Valera, socio senior del estudio MOAR Abogados.

Además, el abogado Valera, especialista en migración , indicó que dicha iniciativa tiene el objetivo de evitar que los ciudadanos extranjero obtengan la nacionalidad de una manera sencilla, ya que en otros países como Estados Unidos es un procedimiento riguroso. “ En ese país hacen investigaciones sobre sus costumbres u otros aspectos”.

Sin embargo, dicho país también tiene problemas en cuanto a la nacionalización por matrimonio, ¿por qué? La migración a Estados Unidos es alta, en ese sentido, muchos buscan librarse de la regulación y eso ha provocado el negocio lucrativo de los matrimonios falsos para obtener la residencia en dicho país , ¿pasará en Perú?

“Puede pasar en este y en otros países. Por lo que he visto, hasta ahora no se ha dado ese mercado, pero, eso no quiere decir que no exista, puede que haya en menor medida” , indicó Valera.

Se debe fiscalizar para hallar pruebas de fraude en la nacionalización por matrimonio

Juan Valera, socio senior del estudio MOAR Abogados, indicó que dicha ley es conveniente, pero no ataca el problema de fondo. Es decir, verificar si los que solicitan dicho trámite de nacionalización no sea irregular o se cometa un fraude al momento de casarse porque pueden separarse después de dos o cuatro años con tal de conseguir la nacionalización . En ese sentido, sugiere una fiscalización durante el proceso.

“Si lo que busco es evitar que se den esos matrimonios fraudulentos o express, se tiene que realizar acciones de fiscalización o un procedimiento más extenso, como se hace en la licencia por funcionamiento, ya que hay visita en situ, un mayor requisito de documentos, entre otros. (...) Yo puedo decir que estoy casado, aquí tengo mi declaración jurada, pero puede ser que no esté comprobado; por ejemplo, se casó en papeles pero ambos hacen su vida y simplemente hay un arreglo. No porque aumente el tiempo (de 2 a 4 años) voy a disuadir a alguien ”, explicó.

Dato.

Desde 2017 al 2024, se otorgaron la nacionalidad peruana a 5,158 ciudadanos extranjeros, casi el 80% (4,059) han obtenido la nacionalidad por matrimonio, según Migraciones.

Los ciudadanos venezolanos son los que más se nacionalizaron por la causal matrimonio con un 27% con respecto a otros ciudadanos extranjeros.

